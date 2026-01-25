Neúspešná penalta to všetko odštartovala. Stuttgart potrestal súpera troma gólmi

Futbalisti Stuttgartu oslavujú gól.
Futbalisti Stuttgartu oslavujú gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|25. jan 2026 o 20:05
Freiburg otočil priebeh duelu s Kolínom ešte v prvom polčase.

Futbalisti Stuttgartu zdolali v stretnutí 19. kola nemeckej Bundesligy Borussiu Mönchengladbach 3:0.

Domáci mohli ísť do vedenia v 13. minúte, no Haris Tabakovič nepremenil svoj pokutový kop.

Hostia následne otvorili skóre zásluhou Jamieho Lewelinga a po prestávke pridali ešte dva góly.

V neúplnej tabuľke je Stuttgart na 4. mieste. Piate Lipsko, ktoré stráca bod, má k dobru utorkový duel proti St. Pauli.

Siedmy Freiburg otočil duel s 1. FC Kolín ešte v prvom polčase a napokon zvíťazil 2:1.

Bundesliga - 19. kolo:

SC Freiburg - 1. FC Kolín 2:1 (2:1)

Góly: 11. Scherhant, 44. Matanovič - 10. Rosenfelder (vlastný)

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)

Góly: 30. Leweling, 67. Scally (vlastný), 74. Undav

    dnes 20:05
