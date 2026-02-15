Wolfsburg siahal na cenný skalp. Vavro s tímom nakoniec v závere smútili

Futbalisti Augsburgu vyhrali v nedeľnom zápase 22. kola Bundesligy nad Heidenheimom 1:0.
Jediný gól padol z penalty v podaní Alexisa Clauda-Mauricea, ktorého tím využil prehru Kolína a poskočil na jedenáste miesto.
Heidenheim je posledný so štvorzápasovou šnúrou prehier, nevyhral od 6. decembra a na zónu bezpečia stráca šesť bodov.
Na prekvapivý triumf siahal Wolfsburg, ktorý nakoniec remizoval v Lipsku 2:2. Hostia v základe so slovenským stopérom Denisom Vavrom viedli dvakrát o gól, bod pre domáceho favorita nakoniec zachránil v 89. minúte Brajan Gruda.
Lipsko je piate a dovolilo tak Leverkusenu znížiť stratu na jediný bod, Wolfsburg naopak bodoval po troch dueloch a získal dôležitý výsledok v boji o záchranu - od pásma zostupu ho delí bod.
Bundesliga - 22. kolo:
RB Lipsko - VfL Wolfsburg 2:2 (0:0)
Góly: 70. Diomande, 89. Gruda - 52. Amoura, 78. Svanberg
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
FC Augsburg - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)
Gól: 80. Claude-Maurice (z 11 m)