Kane potiahol Bayern, no v závere dal výhodu súperovi. Vavro tím stratil zápas

Harry Kane z Bayernu Mníchov oslavuje gól v zápase 23. kola nemeckej Bundesligy.
Harry Kane z Bayernu Mníchov oslavuje gól v zápase 23. kola nemeckej Bundesligy. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|21. feb 2026 o 18:23
S 28 presnými zásahmi je suverénny líder strelcov Bundesligy.

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili nad Eintrachtom Frankfurt 3:2 v sobotňajšom zápase 23. kola Bundesligy.

Bolo to pre nich tretie víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili náskok na čele tabuľky. Borussia Dortmund, ktorú čakal zápas v Lipsku, mala manko deväť bodov.

Dva góly Bayernu strelil útočník Harry Kane, ktorý je s 28 presnými zásahmi suverénny líder strelcov Bundesligy. V závere ale faulom zavinil penaltu, ktorú Burkardt premenil.

Hráči Wolfsburgu aj so slovenským obrancom Denisom Vavrom, ktorí figurujú tesne nad pásmom zostupu, stratili nádejne rozohratý domáci zápas s Augsburgom v závere.

Od 70. minúty viedli 2:0 po tom, čo skóroval Japonec Kento Šiogai, no Michael Gregoritsch v 87. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 2:2. Obrat hostí dokonal v nadstavenom čase kosovský stredopoliar Elvis Rexhbecaj.

Bayer Leverkusen prehrou 0:1 na ihrisku Unionu Berlín nevyužil šancu preniknúť medzi najlepšiu štvorku.

Bundesliga - 23. kolo:

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:3 (1:0)

Góly: 41. Gerhardt, 70. Šiogai - 59. Ribeiro, 87. Gregoritsch (11 m), 90.+3 Rexhbecaj

/D. Vavro (Wolfsburg) hral do 90.+5 minúty/

Union Berlín - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Gól: 28. Khedira

1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 2:2 (1:1)

Góly: 15. Ache, 63. El Mala - 45. Kabak, 60. Kramarič

Bayern Mníchov - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)

Góly: 20. a 68. Kane, 16. Pavlovič - 77. Burkardt (11 m), 86. Kalimuendo

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

