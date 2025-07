Nemcov doviedol k titulu majstra sveta. Löw potvrdil, že má ponuky od viacerých klubov

„Ide o dopyty, či som ochotný absolvovať rozhovor a či by som mal záujem. Stalo sa to v priebehu posledných dvoch týždňov,“ povedal 65-ročný Löw.

Aktuálne si zisťuje informácie o tímoch a zvažuje svoje možnosti. V prípade ďalšieho vývoja by podľa neho mohli nasledovať stretnutia so zástupcami zainteresovaných strán, aby sa posúdilo, či by spolupráca bola možná.