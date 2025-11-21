Protesty v Nemecku budú pokračovať. Skupiny priaznivcov vyzvali na 12 minút ticha

Futbaloví fanúšikovia v Nemecku plánujú pokračovať v protestoch proti plánovaným bezpečnostným opatreniam na štadiónoch.
Organizované skupiny priaznivcov vyzvali na 12 minút ticha na začiatku každého z víkendových bundesligových stretnutí.
Naliehajú tiež na kluby, aby sa „proti týmto plánom postavili všetkými dostupnými zdrojmi a prostriedkami“.
Medzi návrhmi nemeckých úradov na sprísnenie bezpečnostných opatrení sú personalizované vstupenky, využívanie technológie rozpoznávania tvárí a vytvorenie národnej komisie pre zákazy vstupu na štadióny.
Kritici plánovaných zmien však tvrdia, že futbaloví fanúšikovia sú čoraz viac považovaní za bezpečnostné riziko, hoci len malá časť z nich je v skutočnosti problémových.
Na začiatku decembra majú v Brémach o nových pravidlách rokovať ministri vnútra jednotlivých spolkových krajín.
Minulý víkend protestovalo proti plánovaným krokom približne 8000 fanúšikov v Lipsku, dejisku zápasu kvalifikácie MS 2026 medzi domácim Nemeckom a Slovenskom (6:0).
Vedenie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží (DFL) v tejto súvislosti zdôraznilo, že „kolektívne oficiálne opatrenia, ako ich v niektorých prípadoch požadujú politici, nie sú ani účinné z hľadiska zlepšenia bezpečnosti na štadiónoch, ani prijateľné pre milióny futbalových fanúšikov, ktorých by sa to dotklo“.