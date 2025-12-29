Pre Neapol znamená veľa. Lobotka je výnimočný hráč aj človek, chváli ho Conte

Futbalisti Interu Miláno sa udržali na čele tabuľky talianskej Serie A. V 17. kole triumfovali v lombardskom derby na pôde Atalanty Bergamo 1:0 a vedú o bod pred AC Milánom.
Tretí je s dvojbodovou stratou SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.
O štvrtom víťazstve Interu za sebou rozhodol v 65. minúte argentínsky kanonier Lautaro Martinez, pre ktorého to bol 15. presný zásah v drese „nerazzurri" v tomto kalendárnom roku.
„Teší ma, že som tento rok zakončil pozitívnym spôsobom. Uplynulú sezónu som dohral vo veľkých bolestiach. Necítil som sa fit, napriek tomu som štartoval na MS klubov a absolvoval som aj zápasy juhoamerickej kvalifikácie MS 2026. V lete som mal iba veľmi krátku prestávku," uviedol Martinez pre akreditované médiá.
Inter sa mohol ujať vedenia už na konci prvého polčasu, no gól Marcusa Thurama neplatil pre ofsajd.
AC Miláno zvíťazilo v domácom dueli nad Hellasom Verona 3:0. V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, po zmene strán sa dvakrát presadil Francúz Christopher Nkunku.
„Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo. Teší ma, že Nkunku sa strelecky chytil. Dúfam, že mu to bude sypať aj v novom roku," povedal pre oficiálnu webovú stránku AC tréner Massimiliano Allegri.
Obhajca titulu Neapol v zostave s Lobotkom vyhral na pôde Cremonese 2:0 a z tretej pozície stráca na druhé AC Miláno bod. O oba góly sa postaral ešte v prvom polčase dánsky útočník Rasmus Höjlund. Lobotka odohral celý zápas.
„Lepší záver roka sme si ani nemohli predstaviť. Zo športového hľadiska bol pre nás výnimočný, veď sme získali taliansky titul i Superpohár," nadchýnal sa tréner Neapola Antonio Conte.
Kouč úradujúceho šampióna vyzdvihol prínos Lobotku.
„Bavíme sa o niekom, koho netreba predstavovať. ´Lobo´ je výnimočný hráč i človek. Počas celého roka potvrdzoval, ako veľa znamená pre Neapol. Keď pre zranenie na niekoľko týždňov vypadol, nebolo ľahké po ňom zaplátať dieru, väčšinou sa tejto úlohy zhostil Eljif Elmas," dodal Conte.