Milánske AC nezaváhalo na domácej pôde. Na mestského rivala vyvíja tlak

TASR|28. dec 2025 o 14:40
Dva góly strelil Christopher Nkunku.

Futbalisti AC Miláno zvíťazili v domácom dueli 17. kola talianskej Serie A nad Hellasom Verona 3:0.

V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Lautarovi Martinezovi z Interu Miláno. Po zmene strán sa dvakrát presadil Francúz Christopher Nkunku.

﻿„Rossoneri“ sa pred večerným duelom druhého Interu proti Atalante vrátili na čelo tabuľky, pred mestským rivalom majú dvojbodový náskok.

Serie A - 17. kolo

AC Miláno - Hellas Verona 3:0 (1:0)

Góly: 48. a 53. Nkunku (prvý z 11 m), 45.+1 Pulišič

/T. Suslov (Hellas) nehral po zranení kolena/

Tabuľka Serie A

Serie A

