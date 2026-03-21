Lobotka po zranení takmer videl červenú kartu. Vzbudzoval rešpekt, ale nebol brilantný

Dôležité víťazstvo v boji o Ligu majstrov dosiahli futbalisti SSC Neapol v talianskej Serie A. V piatkovej predohrávke 30. kola zvíťazili v Cagliari 1:0 gólom Scotta McTominaya už z druhej minúty zápasu.
Obhajcovia titulu v tabuľke dočasne preskočili hráčov AC Miláno na druhom mieste, ktorý zaostáva o 2 body. Na čele je Inter s náskokom 6 bodov a rovnako zápasom k dobru.
Pre fanúšikov slovenského futbalu je potešiteľné zistenie, že v základnej zostave Neapola sa pred prvým kolom baráže o postup na MS 2026 proti Kosovu (26. 3.) opäť objavil Stanislav Lobotka.
Motor stredu poľa "Partenopei" aj slovenskej reprezentácie vynechal dva predchádzajúce zápasy pre svalové zranenie a aktuálne odohral až do vystriedania 55 minút. V 17. min videl žltú kartu za faul na Michaela Folorunsha.
Podľa fanúšikovského webu Cagliari malo dokonca ísť o červenú, ale rozhodca Maurizio Mariani bol údajne zhovievavý k hráčovi Neapola.
"Zo spomalených záberov je jasne vidieť, že Lobotkova noha sa najprv dotkne lopty, ale po kontakte zostane vysoko a dopadne na súpera. Tento detail by sa dal posúdiť ako závažná nečestná hra a mohlo ísť o priamu červenú kartu," napísali Taliani.
Redaktor webu Arenanapoli Luca Cirillo ocenil Lobotkov výkon známkou 6 rovnako ako u väčšiny tímu trénera Conteho. Sedmičku udelil iba strelcovi gólu McTominayovi a trénerovi Antoniovi Contemu.
"Veľa behal ako zvyčajne, ale tiež riskoval červenú kartu po hrubom zákroku na Folorunsha. Bojoval a vzbudzoval rešpekt, ale nebol brilantný," zhodnotil Lobotku.
Tréner Conte bol spokojný v výkonom aj výsledkom svojho tímu pred takmer 16-tisíc divákmi na štadióne Unipol Domus na Sardínii. "Opäť sme vyvinuli o čosi väčší tlak na tímy z čela tabuľky. Znova sme o 3 body bližšie k Lige majstrov," uviedol 56-ročný taliansky tréner a vicemajster sveta z roku 1994.
Okrem Lobotku sa vrátili do zostavy Neapola aj ďalší dvaja skvelí hráči. Strelec jediného gólu McTominay predtým nehral od 7. februára pre problémy so šľachou. Kreatívny stredopoliar Kevin de Bruyne chýbal dokonca od 25. októbra 2025 a zranenia nohy zo súboja proti Interu.
"Mať späť niekoľkých hráčov je veľmi dôležité, ráta sa to však len vtedy, ak je ich stav stopercentný. Anguissa a McTomina ešte neboli brilantní, ale De Bruyne si počínal veľmi dobre," skonštatoval Conte.