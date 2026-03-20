Slovenský duel sa nekonal. Lobotkovmu Neapolu stačil k úspechu jeden gól

Hráč Neapolu Scott McTominay oslavuje so spoluhráčmi. (Autor: TASR)
TASR|20. mar 2026 o 20:45
Posunul sa v tabuľke priebežne na druhé miesto.

Úradujúci taliansky futbalový majster SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazil v piatkovom stretnutí 30. kola talianskej Serie A na pôde Cagliari Calcio 1:0.

Jediný gól duelu strelil už v 2. minúte Scott McTominay. Lobotka odohral za Partenopei prvý zápas po problémoch so stehenným svalom.

Slovenský reprezentant nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 55. minúty. Obranca Adam Obert chýbal domácim pre kartový trest.

VIDEO: McTominay oslavuje gól

Neapol sa po štvrtom ligovom víťazstve v rade posunul v tabuľke priebežne na druhé miesto o dva body pred AC Miláno, „rossoneri“ sa však môžu vrátiť späť na pozíciu v prípade sobotňajšieho úspechu s FC Turín. Cagliari po tretej prehre za sebou patrí naďalej 15. priečka.

Serie A - 30. kolo

Cagliari Calcio - SSC Neapol 0:1 (0:1)

Gól: 2. McTominay

/A. Obert chýbal pre kartový trest - S. Lobotka dostal v 17. min ŽK, hral do 55. min/

Tabuľka Serie A

