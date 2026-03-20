Slovenský duel sa nekonal. Lobotkovmu Neapolu stačil k úspechu jeden gól

Úradujúci taliansky futbalový majster SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazil v piatkovom stretnutí 30. kola talianskej Serie A na pôde Cagliari Calcio 1:0.
Jediný gól duelu strelil už v 2. minúte Scott McTominay. Lobotka odohral za Partenopei prvý zápas po problémoch so stehenným svalom.
Slovenský reprezentant nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 55. minúty. Obranca Adam Obert chýbal domácim pre kartový trest.
Neapol sa po štvrtom ligovom víťazstve v rade posunul v tabuľke priebežne na druhé miesto o dva body pred AC Miláno, „rossoneri“ sa však môžu vrátiť späť na pozíciu v prípade sobotňajšieho úspechu s FC Turín. Cagliari po tretej prehre za sebou patrí naďalej 15. priečka.
Serie A - 30. kolo
Cagliari Calcio - SSC Neapol 0:1 (0:1)
Gól: 2. McTominay
/A. Obert chýbal pre kartový trest - S. Lobotka dostal v 17. min ŽK, hral do 55. min/