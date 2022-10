Exceloval Slovák z druhej ligy. Darilo sa aj hráčovi v Austrálii

Čo by to bol za týždeň, keby sa do najlepšej päťky nedostal slovenský brankár, ktorý chytá v Poľsku. Tento raz je to Dušan Kuciak, ktorý Lechii Gdaňsk vychytal najtesnejšiu výhru 1:0 nad Stal Mielec.

Kuciak kryl dva pokusy súpera, za čo získal známku 7.3.

Portál SofaScore.com známkuje hráčov v piatich najlepších európskych ligách (anglická, nemecká, talianska, španielska, francúzska), ale aj najvyššie súťaže v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Škótsku, Švédsku, Turecku či USA.