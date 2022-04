Odohral len približne 20 minút, napriek tomu bol najlepší Slovák

Aj preto bol o neho pred novou sezónou záujem a napokon sa dohodol na kontrakte so Seattle Sounders. V Lige majstrov CONCACAF si otvoril strelecký účet a hoci na prvý ligový gól zatiaľ stále čaká, patrí k najlepším hráčom tímu.

Potvrdil to aj vo víkendovom zápase proti Interu Miami.

Proti klubu, ktorého majiteľom je aj David Beckham, prišiel na ihrisko až v 71. minúte, no napriek tomu sa v mužstve Seattle nenašiel nikto, kto by dostal lepšie hodnotenie ako on.

Rodákovi z českého Vyškova udelil portál SofaScore známku 7,5, ktorá bola zároveň najvyššia spomedzi Slovákov pôsobiacich v zahraničných ligách.