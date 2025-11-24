V Prešove ocenili najlepších hráčov z regionálnych súťaží. Kto je v jedenástke roka?

V treťom najväčšom meste na Slovensku sa tridsaťtri hráčov z troch regionálnych súťaží prešovského a sabinovského okresu oblieklo do slávnostných košieľ, nohavíc a oblekov.
Miestny oblastný futbalový zväz zorganizoval už 22. ročník ankety Futbalista roka 2025 7. ligy ObFZ Prešov.
Súčasťou slávnostného vyhlasovania bolo po druhýkrát v histórii aj vyhlásenie Jedenástky roka 2025 a Futbalistu roka 2025 dvoch nižších súťaží, 8. a 9. ligy.
Na podujatí nechýbali ani tréneri, funkcionári z klubov, no rovnako aj zo štruktúr ObFZ a krajských súťaží (predseda VsFZ a viceprezident SFZ Richard Havrilla), sponzori, pozvaní hostia, účasť si nenechal ujsť ani primátor Prešova František Oľha.
Kto bol nominovaný?
Jedenástka roka 2025 7. ligy:
Jaroslav Kaminský (Vyšná Šebastová) - Pavol Kakaščík (Záborské), Vladimír Staš (Petrovany), Jozef Marušák (Hrabkov), Juraj Vasko (Terňa) - Michal Želinský (Uzovský Šalgov), Jozef Zvolenský (Dubovica), Peter Lipták (Hrabkov), Ján Hatok (Petrovany) - Leo Lipták (Pečovská Nová Ves), Daniel Petruška (Petrovany)
Jedenástka roka 2025 8. ligy:
Radoslav Eliáš (Pušovce, 7 hlasov) - Matej Fabini (Víťaz, 6), Dávid Kilian (Pušovce, 5), Marek Ambrózy (Malý Šariš, 5), Matúš Ambrózy (Malý Šariš, 5) - Emanuel Lechman (Pušovce, 8), Dalibor Guman (Janov, 6), Marián Lelák (Drienov, 6), Oliver Stoják (Solivar, 5) - Miroslav Bendik (Malý Šariš, 12), Matej Kravec (Solivar, 6)
Futbalista roka 2025 8. ligy:
Miroslav Bendik (Malý Šariš, 4 hlasy)
Jedenástka roka 2025 9. ligy:
Lukáš Sekerák (Ruská Nová Ves, 4 hlasy) - Miroslav Zábava (Žipov, 4), Dávid Šingľar (Ruská Nová Ves, 4), Michal Baran (Haniska, 6), Dominik Chromek (Tulčík, 4) - Vladimír Hudák (Ruská Nová Ves, 4), Martin Grega (Krivany, 4), Lukáš Mihaľov (Žipov, 3), Marek Genčúr (Poloma, 4) - Alex Kručay (Žipov, 9), Šimon Marcin (Kokošovce, 5)
Futbalista roka 2025 9. ligy:
Alex Kručay (Žipov, 7)
Kto sú ocenené osobnosti?
O zaujímavé mená na pomyselnom pódiu teda nebola núdza. V nižších regionálnych súťažiach naháňajú koženú hráči, ktorí si v „najlepších rokoch“ obliekali dresy klubov najvyššej súťaže, prípadne upútali niečím iným.
Daniel Petruška a Vladimír Staš majú za sebou mládežnícku hokejovú minulosť. Druhý z uvedenej dvojice, čoskoro päťdesiatnik, je najstarším zo všetkých laureátov. Niekoľko duelov odohral aj v seniorskej hokejovej extralige.
No predovšetkým v najlepších časoch kopal za Žilinu, s ktorou získal majstrovský titul a zahral si aj predkolo Ligy majstrov proti Chelsea Londýn.
Brankár Jaroslav Kaminský zbieral úspechy zo všetkých laureátov ako prvý, v mládežníckom veku sa tešil zo zisku dorasteneckého majstra Slovenska i Československa.
Iná známa osobnosť prešovských a sabinovských okresných trávnikov Peter Lipták pôsobil, okrem prešovského Tatrana aj v Banskej Bystrici i Podbrezovej, v súčasnosti je trénerom mládeže v FK Pohronie.
Ján Hatok si obliekal aj dres FK Pohronie Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa, okúsil legionársky chlebík v Karvinej, v súčasnosti je hrajúcim prezidentom a trénerom FK Petrovany, ktorý v ostatných dvoch sezónach postúpil do vyššej súťaže, aktuálne zimuje na čele 7. ligy, v ktorej v snahe o postup do „kraja“ nemá vážneho konkurenta.
Meno Peter Lipták sa oplatí spomenúť ešte raz. Jeho tohoročná nominácia do TOP 11 7. ligy je treťou v poradí a rovnaký hetrik má na konte aj jeho spoluhráč Jozef Marušák.
Organizátori nezabudli ani na mužov s píšťalkami. Za najlepšieho rozhodcu ObFZ Prešov za rok 2025 zvolili Martina Uličného.
Súčasťou jedenástky roka bola videoprojekcia a predstavenie vybraných desiatich „nominantov“ na gól roka 2025. V tejto ankete získal najviac hlasov (76) Matúš Roba z Dubovice.