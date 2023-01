Abena sa už rozlúčil: Ďakujem Slovan, spolu sme písali históriu

Aj keď kluby zatiaľ oficiálne o prestupe neinformovali, Abena sa už verejne rozlúčil so spoluhráčmi aj fanúšikmi belasých.

Dvadsaťosemročný futbalista by mal zamieriť za hranice do Maďarska. O jeho služby sa celú jeseň zaujímal majstrovský Ferencváros. Dnes je už dohoda zrejme spečatená.

Na konte má tri majstrovské tituly so Slovanom a trikrát zdvihol nad hlavu Slovnaft Cup, z toho raz ešte ako hráč Trnavy.

Rodák zo Surinamu futbalovo vyrastal v Holandsku. Na Slovensko prišiel začiatkom roka 2019, po polroku v Spartaku Trnava prestúpil do bratislavského Slovana.

„Bol som súčasť tímu, ktorý písal históriu. Mám toľko spomienok a tak veľa, čo povedať, ale nateraz to nechajme tak. Bolo to legendárne. Ďakujem, Slovan,“ zakončil Abena.

Klub z Budapešti sa dostal do skupiny Európskej ligy, ktorú vyhral v konkurencii francúzskeho AS Monaco, tureckého Trabzonsporu s Marekom Hamšíkom a srbskou Crvenou Zvezdou Belehrad.

Aj vďaka jeho výkonom postúpil Slovan v tejto sezóny do play-off Európskej konferenčnej ligy. V kvalifikácii Ligy majstrov ho pritom vyradil práve Ferencváros.

Abena mal platný kontrakt len do konca sezóny. Pokiaľ by neprestúpil počas zimného prestupového obdobia, mohol by v lete odísť úplne zadarmo.

V Slovane okrem neho skončili po jeseni aj krídelník Dávid Hrnčár, stredopoliar Ibrahim Rabiu a útočník Žan Medved.