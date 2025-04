Bayern môže spečatiť zisk titulu. Rekordér Müller čaká na trinásty, Kane na prvý v kariére

"Ako tréner máte pocit, že titul vyhrávajú hráči. Nikdy by som nepovedal, že je to môj titul. Každý tréner, ktorý povie ´môj titul´, trochu klame. Je to o hráčoch, o práci, ktorú robia," vysvetlil Kompany podľa webu ORF.

Pre anglického útočníka Harryho Kana by to bola dlho očakávaná prvá trofej. Na druhej strane pre rekordéra Thomasa Müllera by to bol jeho 13. majstrovský titul s FC Bayern ako rozlúčka s týmto veľkoklubom vo veku 35 rokov.

Strávil v ňom posledných 25 rokov a teraz stojí aj na prahu päťstého zápasu vo farbách FCB.

"Thomasove čísla sú pôsobivé. Zápasy, góly, tituly, jednoducho jedinečné,“ povedal o klubovom rekordérovi športový riaditeľ Bayernu Mníchov Max Eberl.

Tréner Bayeru Leverkusen Xabi Alonso sa naďalej vyhýba záväzku úradujúceho šampióna o obhajobe titulu.

"Chcem si robiť svoju prácu, trénovať a pripravovať tím. Nechcem myslieť príliš dopredu. To vo futbale nie je dobré,“ povedal Alonso pred domácim zápasom proti Augsburgu.