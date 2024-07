Návrat Pekaríka do Žiliny ostáva otvorený. Hlavná ambícia je pohárová Európa

ŽILINA. Cieľom futbalistov MŠK Žilina v novej sezóne Niké ligy bude vybojovať si účasť v európskych pohárových súťažiach.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal hlavný tréner Michal Ščasný.

V uplynulom ročníku skončili "šošoni" na štvrtom mieste tabuľky za Spartakom Trnava a kvalifikácia Európskej konferenčnej ligy im ušla o dva body.

"Keď to poviem zo svojho pohľadu aj so zreteľom na kvalitu, ktorou disponujeme, myslím si, že ambície by mali byť čo najvyššie.

Možno si tým na seba vytvoríme tlak, ale značka MŠK Žilina nemôže mať iné ciele. Prvá šestka by mala byť samozrejmosť a pohárová Európa bude našou hlavnou ambíciou," skonštatoval Ščasný, ktorý prišiel na lavičku Žiliny v apríli tohto roka.