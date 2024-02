ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes (19. kolo Niké ligy, LIVE)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 19. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom štadióne v derby hráčov ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 17:30, povedie ho rozhodcovská trojica Ziemba – Poláček, Bednár.



Žiline patrí po vydarenej jesennej časti druhé miesto v aktuálnej tabuľke so ziskom 38 bodov. Počas zimnej prestávky však káder zverencov českého kouča Jaroslava Hyneka opustilo viacero hráčov, asi najciteľnejšou stratou je odchod strela Dávida Ďuriša, ktorý odišiel na hosťovanie do talianskeho Ascoli. Henry Addo zamieril do Maccabi Tel Aviv, Adam Kopas na Cyprus, Tomáš Nemčík do Rosenborgu Trondheim a Matúš Rusnák do Baníka Ostrava. Do kádra zatiaľ pribudol Samuel Ďatko, ktorého Žilina vymenila za Vincenta Chylu. V prípade Šošoni odohrali viacero zápasov s vysokými výhrali, v generálke na ligu remizovali doma so Zbrojovkou Brno 2:2.



Slovan je po jesennej časti na prvej priečke tabuľky Niké ligy so ziskom 45 bodov. Počas zimnej pauzy však káder trénera Vladimíra Weissa opustil ostrostrelec Aleksandar Čavrić, ktorého kroky zamieril do Japonska. Do tímu pribudol obranca Spyridon Risvanis z Dunajskej Stredy, ktorý sa však krátko po príchode zranil a čaká ho približne mesačná pauza. Náhradou za Čavrića má byť príchod luxemburského reprezentanta Gersona Rodriguesa, ktorý do Slovana prišiel z Dynama Kyjev. V generálke na jarnú časť Niké ligy Slovan remizoval doma so slovinským NK Bravo 1:1.



Zápas sa pod Dubňom začína o 17:30.