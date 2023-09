Žilina sa po prestrelka priblížila k Trenčínu. Zaslúžene sme prehrali, tvrdí kouč Skalice

Žilinské víťazstvo sa však nerodilo ľahko, a to napriek tomu, že domáci viedli v priebehu stretnutia 2:0 i 3:1.

Fanúšikovia pod Dubňom videli až osem presných zásahov a napokon žilinský triumf 5:3, po ktorom sa mužstvo trénera Jaroslava Hyneka priblížilo k vedúcemu AS Trenčín so zápasom k dobru na rozdiel bodu.

BRATISLAVA. Predohrávka 9. kola najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 medzi MŠK Žilina a MFK Skalica priniesla poriadnu prestrelku so šťastnejším koncom pre domácich „šošonov“.

„Tímu veľmi záležalo na tom, aby sme to dnes zvládli. Vo finále to vyšlo,“ povedal podľa oficiálneho webu MŠK tréner Hynek.

Toho mrzelo akurát to, že jeho hráči nerozhodli o víťazstve v skoršej fáze zápasu. „V polčase sme si niečo povedali, no vstup po prestávke nám vôbec nevyšiel. Kopili sme chyby, boli sme nepresní a Skalica to využila.

V zostave bolo viacero zmien, niektoré boli reakciami na 'pohodlné výkony' hráčov, niektoré prišli v rámci rotácie. Bude potrebné sa zamyslieť nad niektorými vecami, musíme veci riešiť inak.

Je to na hlbšiu analýzu. Sme však radi za tri body, išli sme za výhrou a zaslúžene sme vyhrali,“ dodal 48-ročný český kouč.

Jeho náprotivok Pavol Majerník priznal, že v Žiline to bolo stretnutie dvoch rozdielnych polčasov.