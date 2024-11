Líder štvrtej ligy sa bude sústrediť v Turecku. Mesto potrebuje vyššiu súťaž, tvrdí tréner

Mužský futbal v Senci obnovil svoju činnosť v sezóne 2016/17, kedy sa prihlásil do šiestej ligy. Pri premiére sa stal okamžite víťazom.

„Zimovať na prvej priečke je vždy príjemný pocit. Pretože ho nezažijete každý rok, niektorí možno raz za život a iní vôbec.

Zažil som to v Slovane a Trenčíne a som rád, že sa mi to podarilo aj v Senci. Je to však zásluha celého klubu a kolektívu, pretože všetci odviedli dobrú prácu,“ pre Sportnet povedal tréner MŠK Senec Ivan Vrabec.

Senec v pätnástich zápasoch jedenásťkrát vyhral, trikrát remizoval a iba raz prehral. Pred druhým celkom FK Slovan Ivanka pri Dunaji má trojbodový náskok.

„O našom úspechu rozhodlo veľmi dobré doplnenie mužstva. Niektorí hráči nám odišli, no nahradili ich skúsení borci, ktorí dali tímu dobrú tvár. Základom boli obrancovia Imrich Bedecs a Christian Libič,“ dodal.