Jarná časť sľubuje dramatický súboj o postup. Nálada je veľmi dobrá, hovorí opora jedného z klubov

Miroslav Petko.
Miroslav Petko. (Autor: archív MP)
Peter Cingel|27. feb 2026 o 08:00
Po jesennej časti majú obaja ašpiranti na postup zhodne 35 bodov.

O tom, že o postupujúcom z TIPOS III. ligy, skupiny Východ, sa rozhodne medzi Humenným a Spišskou Novou Vsou, pochybuje málokto. Oba kolektívy sa usadili na čele tabuľky a ich náskok pred prenasledovateľmi je už teraz výrazný.

Po jesennej časti majú zhodne po 35 bodov. Tretí Stropkov stráca deväť bodov, štvrté Raslavice dokonca štrnásť. Jarná časť tak sľubuje dramatický súboj dvoch najväčších ašpirantov na postup.

V Humennom sa na odvetnú časť sezóny pripravujú s maximálnou zodpovednosťou. Káder prešiel doplnením o skúsených hráčov.

Do mužstva prišiel napríklad bývalý kapitán Sniny Ilinjo, ako aj 31-ročný Brazílčan Mateus Da Oliviera Silva, ktorý do FK Humenné prestúpil práve od najväčšieho konkurenta zo Spišskej Novej Vsi.

Jednou z opôr zadných radov je 30-ročný obranca MIROSLAV PETKO. S futbalom začínal v Tatrane Prešov, kde sa postupne prepracoval až do A-mužstva a zahral si najvyššiu súťaž. Okrem Tatrana pôsobil aj v Bardejove a Lokomotíve Košice.

Po skončení sezóny 2024/2025 zamieril na skúšku do Humenného, kde presvedčil vedenie i realizačný tím a stal sa hráčom FK Humenné.

S Miroslavom Petkom sme sa rozprávali o priebehu zimnej prípravy, atmosfére v kabíne aj o cieľoch do jarnej časti sezóny.

Miroslav Petko.
Miroslav Petko. (Autor: archív MP)

Ako vyzerá zimná príprava v Humennom?

Zimná príprava prebieha štandardne, podobne ako vo väčšine klubov. Tréningy boli zamerané najmä na kondíciu, no absolvovali sme aj viacero prípravných zápasov, ktoré nám pomohli získať herný rytmus.

Verím, že príprava nás dobre nastavila a pripravila na jarnú časť sezóny, aby sme mohli podávať stabilné a kvalitné výkony.

Humenné sa počas zimy posilnilo. Budú nové tváre prínosom?

Áno, prišli hráči, ktorí majú kvalitu aj skúsenosti zo slovenských trávnikov. Viacerých z nich poznáme, v minulosti sme spolu pôsobili v rôznych kluboch.

Verím, že budú pre mužstvo prínosom, vhodne doplnia káder, zapadnú do kabíny a pomôžu nám dosahovať ešte lepšie výsledky.

Aká je nálada v kabíne?

Nálada je veľmi dobrá. Každý sa teší na začiatok ligy po dlhej zimnej prestávke. Takú dlhú pauzu som osobne ešte nezažil, takže motivácia a chuť vrátiť sa do súťažného rytmu sú veľké.

Noví hráči zapadli bez problémov, keďže sa viacerí poznáme zo spoločného pôsobenia v iných kluboch.

Aké sú ciele Humenného na jar?

Dlhodobým cieľom je potvrdzovať kvalitné výkony aj výsledky a nadviazať na úspešnú jesennú časť. Z krátkodobého hľadiska sa však sústredíme na najbližší zápas – čaká nás duel v Raslaviciach a ten chceme zvládnuť.

Osobne sa chcem snažiť pomáhať mužstvu svojimi výkonmi a skúsenosťami, aby sme spoločne dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili v kabíne.

Miroslav Petko.
Miroslav Petko. (Autor: archív MP)

Najväčším konkurentom je Spišská Nová Ves. Ako vidíte tabuľku po sezóne?

Spišská Nová Ves je náš priamy konkurent, no nesmieme zabúdať ani na ďalšie mužstvá, ktoré nám môžu situáciu skomplikovať.

Verím však, že po jarnej časti bude tabuľka v náš prospech a že sa z nej budeme tešiť my.

Tabuľka III. ligy - Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
11
2
0
38:10
35
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
11
2
0
35:9
35
V
V
R
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
8
2
3
32:21
26
V
V
R
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
7
0
6
24:21
21
P
V
V
V
P
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
6
2
5
22:23
20
V
P
R
P
V
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
5
4
4
29:23
19
V
P
R
P
R
7
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
5
3
5
16:18
18
V
V
V
V
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
5
3
5
25:20
18
P
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
4
3
6
22:23
15
P
P
V
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
3
5
5
12:16
14
P
R
V
R
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
4
1
8
14:21
13
V
V
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
3
3
7
17:23
12
P
P
P
V
V
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
2
2
9
12:43
8
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
13
0
2
11
11:38
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

