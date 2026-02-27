Jarná časť sľubuje dramatický súboj o postup. Nálada je veľmi dobrá, hovorí opora jedného z klubov

O tom, že o postupujúcom z TIPOS III. ligy, skupiny Východ, sa rozhodne medzi Humenným a Spišskou Novou Vsou, pochybuje málokto. Oba kolektívy sa usadili na čele tabuľky a ich náskok pred prenasledovateľmi je už teraz výrazný.
Po jesennej časti majú zhodne po 35 bodov. Tretí Stropkov stráca deväť bodov, štvrté Raslavice dokonca štrnásť. Jarná časť tak sľubuje dramatický súboj dvoch najväčších ašpirantov na postup.
V Humennom sa na odvetnú časť sezóny pripravujú s maximálnou zodpovednosťou. Káder prešiel doplnením o skúsených hráčov.
Do mužstva prišiel napríklad bývalý kapitán Sniny Ilinjo, ako aj 31-ročný Brazílčan Mateus Da Oliviera Silva, ktorý do FK Humenné prestúpil práve od najväčšieho konkurenta zo Spišskej Novej Vsi.
Jednou z opôr zadných radov je 30-ročný obranca MIROSLAV PETKO. S futbalom začínal v Tatrane Prešov, kde sa postupne prepracoval až do A-mužstva a zahral si najvyššiu súťaž. Okrem Tatrana pôsobil aj v Bardejove a Lokomotíve Košice.
Po skončení sezóny 2024/2025 zamieril na skúšku do Humenného, kde presvedčil vedenie i realizačný tím a stal sa hráčom FK Humenné.
S Miroslavom Petkom sme sa rozprávali o priebehu zimnej prípravy, atmosfére v kabíne aj o cieľoch do jarnej časti sezóny.
Ako vyzerá zimná príprava v Humennom?
Zimná príprava prebieha štandardne, podobne ako vo väčšine klubov. Tréningy boli zamerané najmä na kondíciu, no absolvovali sme aj viacero prípravných zápasov, ktoré nám pomohli získať herný rytmus.
Verím, že príprava nás dobre nastavila a pripravila na jarnú časť sezóny, aby sme mohli podávať stabilné a kvalitné výkony.
Humenné sa počas zimy posilnilo. Budú nové tváre prínosom?
Áno, prišli hráči, ktorí majú kvalitu aj skúsenosti zo slovenských trávnikov. Viacerých z nich poznáme, v minulosti sme spolu pôsobili v rôznych kluboch.
Verím, že budú pre mužstvo prínosom, vhodne doplnia káder, zapadnú do kabíny a pomôžu nám dosahovať ešte lepšie výsledky.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada je veľmi dobrá. Každý sa teší na začiatok ligy po dlhej zimnej prestávke. Takú dlhú pauzu som osobne ešte nezažil, takže motivácia a chuť vrátiť sa do súťažného rytmu sú veľké.
Noví hráči zapadli bez problémov, keďže sa viacerí poznáme zo spoločného pôsobenia v iných kluboch.
Aké sú ciele Humenného na jar?
Dlhodobým cieľom je potvrdzovať kvalitné výkony aj výsledky a nadviazať na úspešnú jesennú časť. Z krátkodobého hľadiska sa však sústredíme na najbližší zápas – čaká nás duel v Raslaviciach a ten chceme zvládnuť.
Osobne sa chcem snažiť pomáhať mužstvu svojimi výkonmi a skúsenosťami, aby sme spoločne dosiahli cieľ, ktorý sme si stanovili v kabíne.
Najväčším konkurentom je Spišská Nová Ves. Ako vidíte tabuľku po sezóne?
Spišská Nová Ves je náš priamy konkurent, no nesmieme zabúdať ani na ďalšie mužstvá, ktoré nám môžu situáciu skomplikovať.
Verím však, že po jarnej časti bude tabuľka v náš prospech a že sa z nej budeme tešiť my.