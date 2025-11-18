ONLINE: MŠK Púchov - FC Tatran Prešov dnes, Slovnaft Cup 2025 LIVE (osemfinále)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a FC Tatran Prešov dnes hrajú osemfinálový zápas Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - FC Tatran Prešov (Slovnaft Cup, osemfinále, utorok, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
18.11.2025 o 13:00
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Straka, Štofík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z osemfinále Slovnaft cupu medzi MŠK Púchov a FC Tatran Prešov.
MŠK Púchov zatiaľ kráča pohárom cez nejednoduché výzvy, keď v posledných 2 kolách porazili nevyspytateľný Martin 1:0 a lídra druhej ligy Banskú Bystricu 3:2 po penaltách. V druhej lige im síce patrí posledná priečka, ale posledné zápasy ukazujú, že neradno tento tím podceniť.
Tatran Prešov zatiaľ nemal v Slovnaft cupe žiadne problémy, keď v 3 pohárových zápasoch strelil 17 gólov a inkasovali iba 1. Tatranu naďalej stúpa forma a po premiérovom domácom víťazstve proti Trnave v uplynulom kole sa v lige posunuli na 8. miesto a do tohto stretnutia vstúpia ako veľký favorit.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.