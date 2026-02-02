Podbrezová hlási posilu do ofenzívy. Čiernohorec dostal kontrakt na viac ako tri roky

Balša Mrvaljevič.
Balša Mrvaljevič. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
2. feb 2026 o 21:14
Futbalistov FK Železiarne Podbrezová posilnil čiernohorský krídelník Balša Mrvaljevič. So šiestym tímom tabuľky Niké ligy sa dohodol na kontrakte na 3,5 roka. Naposledy si vo svojej domovine obliekal dres klubu OFK Mladost Donja Gorica.

Dvadsaťročný hráč dokáže nastúpiť na viacerých postoch v ofenzíve. V tejto sezóne odohral za Donju Goricu devätnásť stretnutí a strelil päť gólov.

Predtým hrával za FK Podgorica a Otrant. Mrvaljevič je mládežníckym reprezentantom Čiernej Hory, národný dres si obliekal v každej kategórii od U15 po dvadsaťjednotku. V kvalifikácii o postup na ME hráčov do 21 rokov nastúpil šesťkrát (3+1).

„Som veľmi rád, že som prišiel do Podbrezovej a že som súčasťou tohto klubu, v ktorom sú vytvorené profesionálne podmienky. Už od prvého dňa sa mi veľmi páči spolupráca s realizačným tímom a spoluhráčmi, ktorí ma prijali veľmi dobre.

Podbrezová je ten správny klub pre ďalší rozvoj mojej kariéry. Urobím všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ povedal Mrvaljevič pre klubový web.

Generálny manažér klubu Miroslav Poliaček k jeho príchodu uviedol: „Balša je mladý ofenzívny hráč, ktorý môže hrať na pozícii krídla aj útočníka.

Zaujali nás jeho parametre a výkony, či už v klube alebo v reprezentácii do 21 rokov. Ide o talentovaného mladého hráča. Verím, že svoj potenciál v Podbrezovej naplní a jeho pôsobenie u nás bude úspešné.“

