Návrh dvojročného cyklu MS vo futbale sa mal riešiť v Pekingu, dočkal sa kritiky

"Všetci by sme si veľmi radi vypočuli návrh FIFA o konaní MS v dvojročnom cykle," povedal Bach deň pred oficiálnym otvorením ZOH v Pekingu.

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach kritizoval šéfa strešnej futbalovej organizácie, že neprišiel do Pekingu diskutovať o tomto návrhu.

Šéf FIFA presadzuje plán organizovať MS mužov a žien každé dva roky namiesto doterajších štyroch. Pripomína, že FIFA by takto získala navyše štyri a pol miliardy dolárov a mohla by investovať do rozvojových programov napríklad pre Afriku.

Návrh Infantina označili členovia MOV za hrozbu pre všetky ostatné športy. Ohrozený by bol aj status olympijských a zimných olympijských hier.

Člen exekutívy MOV Nenad Lalovič, zastupujúci letné športy, a zlatý olympijský medailista v stolnom tenise z Atén 2004 Seung Min-rju uviedli, že navýšenie počtu svetových šampionátov vo futbale by zvýšilo pracovné zaťaženie hráčov a ohrozilo ich zdravie.

"Myslím si, že nadišiel čas, aby sme všetci zainteresovaní športovci povedali stop týmto snahám," vyhlásil 39-ročný Juhokórejčan Seung Min-rju.