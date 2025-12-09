Sám doma v Liverpoole. Salah sa odfotil v posilňovni tréningového centra

Futbalový útočník Mohammed Salah sa v utorok objavil v tréningovom centre FC Liverpool.
V nedávnych dňoch narástli pochybnosti o jeho pokračovaní v klube, ktoré nabrali na intenzite po tom, čo ho tréner Arne Slot nezaradil do kádra ani pre nadchádzajúci zápas Ligy majstrov proti Interu Miláno.
Salah sa v utorok sám odviezol do tréningovej základne Liverpoolu v Kirkby a na Instagrame zverejnil fotografiu z telocvične.
Po nedeľňajšej remíze 3:3 s Leedsom povedal, že sa cíti, akoby ho Liverpool „hodil pod autobus“ a už necíti dôveru trénera Slota.
To vyvolalo špekulácie, že by v januári mohol opustiť Anfield napriek tomu, že v apríli podpísal novú zmluvu. Saudskoarabské kluby sa údajne pripravujú na ponuky za jeho služby.
Na otázku, či Salah odohral svoj posledný zápas za Reds, Slot odpovedal: „Nemám ani potuchy. Na túto otázku momentálne neviem odpovedať. Má plné právo cítiť to, čo cíti, ale nemá právo zdieľať to s médiami.“
Salah by mal odísť na Africký pohár národov po domácom zápase Premier League proti Brightonu, ktorý sa bude konať budúci víkend.
Povedal, že je „veľmi, veľmi sklamaný“, že ho opäť nominovali iba medzi náhradníkov v Leedse, a dodal: „V lete som dostal veľa sľubov a zatiaľ som tri zápasy na lavičke, takže nemôžem povedať, že sľuby dodržali.“