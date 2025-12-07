Salah kritizuje Liverpool: Niekto ma tu nechce a chce na mňa hodiť všetku vinu

V anglickom futbalovom klube FC Liverpool pretrváva frustrácia egyptského krídelníka Mohameda Salaha z chýbajúcej zápasovej praxe.
Jedna z klubových ikon bola tretíkrát za sebou v úvode stretnutia na lavičke, v sobotňajšom dueli s Leedsom United (3:3) dokonca ani nezasiahla do diania na trávniku.
Tridsaťtriročný Egypťan je pritom jeden z kľúčových hráčov „The Reds“ v uplynulých rokoch. Na svojom konte má 250 gólov za 420 vystúpení v drese klubu z Anfieldu.
„Je celkom jasné, že niekto ma nechce v klube a chce na mňa hodiť všetku vinu. Ako som už viackrát v minulosti hovoril, mal som dobrý vzťah s trénerom a zrazu nemáme žiaden vzťah. Mám taký pocit, ako keby ma klub hodil pod autobus, tak to cítim,“ cituje BBC pozápasové stanovisko Salaha.
Liverpool zatiaľ neprežíva ideálnu sezónu z pohľadu obhajcu titulu v Premier League. Po 15. kole je na ôsmej pozícii a na vedúci Arsenal stráca už 10 bodov.
„Vždy budem podporovať tento klub, rovnako ako aj moje deti. Táto situácia je však pre mňa neakceptovateľná, ak mám byť úprimný. Nechápem tomu, nemyslím si, že som problémom. Pre klub som urobil veľa, nemusím každý deň ísť bojovať o svoju pozíciu, pretože som si ju zaslúžil. Myslel som si, že podpíšem novú zmluvu a ukončím tu kariéru,“ vyhlásil Salah.
V aktuálnom ročníku má štvrtý muž v ankete Zlatá lopta 2025 na konte štyri presné zásahy z 13 ligových vystúpení.
O pár dní si ide plniť reprezentačné povinnosti na Africký pohár národov s pocitom, že nemá jasno vo svojej budúcnosti v drese Liverpoolu aj napriek platnému kontraktu. Hlavným záujemcom o jeho služby je saudskoarabský Al-Hilal.
„Tretíkrát za sebou som sedel na lavičke, to sa mi asi stalo prvýkrát v kariére. Neviem, prečo tomu tak je. V lete mi toho veľa nasľubovali, takže nemôžem povedať, že by dodržali slovo. Som najlepší strelec, hráč, vyhrali sme štýlovo ligu, ale ja sa musím brániť pred zástupcami médií a fanúšikmi. O to viac to celé bolí a neviem, čo bude ďalej,“ povedal otvorene Salah.