Obrovská tragédia počas zápasu srbskej ligy. Tréner zomrel po srdcovom kolapse

BELEHRAD. Bosniansky futbalový tréner Mladen Žižovič zomrel vo veku 44 rokov po tom, ako skolaboval počas pondelňajšieho zápasu jeho Radnički 1923 na pôde tímu Mladost Lučani v rámci srbskej najvyššej súťaže.
Stretnutie bolo najskôr prerušené po 22 minútach. Po srdcovom kolapse dostal Žižovič okamžitú lekársku pomoc a previezli ho do nemocnice.
Zápas po zásahu zdravotníkov pokračoval, no všetci na štadióne čakali na správy o stave trénera.
O dvadsať minút po reštarte sa však potvrdila tá najhoršia správa - Žižovič po infarkte zomrel. Arbitri následne duel predčasne ukončili.
„Náš klub stratil nielen veľkého odborníka, ale predovšetkým dobrého človeka, priateľa a športovca, ktorý svojimi znalosťami, energiou a ušľachtilosťou zanechal hlbokú stopu v srdciach všetkých, ktorí ho poznali.
Futbalový klub Radnički 1923 vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorí s ním zdieľali lásku k futbalu. Odpočívaj v pokoji, Mladen,” citoval portál goal.com vyhlásenie srbského klubu.
Žižovič, ktorý ukončil aktívnu hráčsku kariéru v roku 2016, viedol Radnički len v treťom zápase od svojho vymenovania 23. októbra.