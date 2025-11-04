Obrovská tragédia počas zápasu srbskej ligy. Tréner zomrel po srdcovom kolapse

Tréner Mladen Žižovič.
Tréner Mladen Žižovič.
Bývalý futbalista ukončil aktívnu hráčsku kariéru v roku 2016.

BELEHRAD. Bosniansky futbalový tréner Mladen Žižovič zomrel vo veku 44 rokov po tom, ako skolaboval počas pondelňajšieho zápasu jeho Radnički 1923 na pôde tímu Mladost Lučani v rámci srbskej najvyššej súťaže.

Stretnutie bolo najskôr prerušené po 22 minútach. Po srdcovom kolapse dostal Žižovič okamžitú lekársku pomoc a previezli ho do nemocnice.

Zápas po zásahu zdravotníkov pokračoval, no všetci na štadióne čakali na správy o stave trénera.

O dvadsať minút po reštarte sa však potvrdila tá najhoršia správa - Žižovič po infarkte zomrel. Arbitri následne duel predčasne ukončili.

„Náš klub stratil nielen veľkého odborníka, ale predovšetkým dobrého človeka, priateľa a športovca, ktorý svojimi znalosťami, energiou a ušľachtilosťou zanechal hlbokú stopu v srdciach všetkých, ktorí ho poznali.

Futbalový klub Radnički 1923 vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorí s ním zdieľali lásku k futbalu. Odpočívaj v pokoji, Mladen,” citoval portál goal.com vyhlásenie srbského klubu.

Žižovič, ktorý ukončil aktívnu hráčsku kariéru v roku 2016, viedol Radnički len v treťom zápase od svojho vymenovania 23. októbra.

