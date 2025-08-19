Plzeň bola v dohrávke bezcitná. V presilovke strelila súperovi päť gólov

Chance liga - dohrávka 3. kola
FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 0:5 (0:2)
Góly: 17., 22. a 53. Višinský, 50. Memič, 55. Vydra
ČK: 37. Kozel (M. Bol.)
/M. Králik odohral celý zápas - brankár M. Tvrdoň bol na lavičke/
MLADÁ BOLESLAV. Futbalisti Viktorie Plzeň zvíťazili na ihrisku Mladej Boleslavi vysoko 5:0 v pondelňajšej dohrávke 3. kola českej ligy.
Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne a prvé po troch zápasoch. S ôsmimi bodmi figurujú na 7. mieste.
Slovenský obranca a kapitán domáceho tímu Martin Králik odohral celý zápas. Hetrikom za hostí sa blysol útočník Denis Višinský.