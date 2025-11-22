S kosovským spoluhráčom sa už podpichuje. Haraslína tešila výhra, pochválil strelca gólu

PRAHA. Kapitána futbalistov Sparty Praha Lukáša Haraslína tešila výhra 2:1 v Mladej Boleslavi v 16. kole prvej ligy o to viac, že jeho tím po predchádzajúcich dvoch reprezentačných prestávkach vo vonkajších stretnutiach najvyššej súťaže neuspel.
Dvadsaťdeväťročný krídelník sa na triumfe podieľal gólom z penalty a nahrávkou. Na tlačovej konferencii ocenil víťaznú trefu Kaana Kairinena.
Zastavil sa tiež u kosovského spoluhráča Albiona Rrahmaniho, na ktorého sa slovenskou reprezentáciou narazí v marcovom semifinále play-off o majstrovstvá sveta.
Dôležité víťazstvo
"Pre nás veľmi dôležité víťazstvo. Išli sme do Boleslavi s jedným cieľom, a to bolo uspieť. Možno to v druhom polčase nebolo nejaké pekné predstavenie od nás, ale práve také tri body sa počítajú ešte viac. Som spokojný hlavne s prvým polčasom, ako sme sa prezentovali," povedal Haraslín.
Hostia viedli po úvodnom dejstve o dve bránky, ale v 75. minúte zdramatizoval zápas striedajúci Matyáš Vojta.
"Vždy musíme za tretím gólom, aby sme zápas čo najskôr zlomili a mali ešte väčší pokoj na kopačkách.
Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Mal som tam šancu, strelu, ktorú som mohol lepšie trefiť, ale bohužiaľ mi to chytil brankár," uviedol rodák z Bratislavy.
Pochválil strelca gólu
Domáci v závere Spartu pritlačili. "Nechcem povedať, že sme to ubránili. Ale uhrali sme ten zápas do konca tak, ako sme chceli. Máme tri body, vyhrali sme vonku, čo pre nás môže byť plus po zápasoch, ktoré sme mali.
Som veľmi rád, že sme po reprezentačnej prestávke začali víťazstvom, pretože vieme, ako sme dopadli po tých prvých dvoch," vyhlásil Haraslín s narážkou na prvé ligové zápasy po septembrovej a októbrovej reprezentačnej pauze.
Jeho mužstvo najprv prehralo v Hradci Králové 1:2 a o mesiac neskôr remizovalo na Slovensku 0:0.
Po Haraslínovej prihrávke sa pohotovou a presne zakrútenou ranou k tyči presadil Kairinen.
"Vieme, že Kaan má jednu z najlepších ľavačiek v lige. Má takú nepríjemnú padavú strelu, ešte s rotáciou. Na tréningoch to trefuje k tyčkám alebo okolo šibenice. Som rád, že mu to tam dnes padlo po mojej prihrávke," poznamenal Haraslín.
Išiel za kosovským spoluhráčom
Svoj tím sa pred stretnutím snažil nabudiť vzhľadom na nie príliš povedené výsledky z posledných týždňov. Pražania dnes v lige zvíťazili po dvoch zápasoch a iba v druhom z minulých šiestich kôl.
"Som ofenzívny hráč, kapitán. Treba mužstvo navnadiť. Tréneri nám dávajú nejaké inštrukcie, ale na ihrisku sme my, tréneri už vám priamo v dianí ťažko pomôžu," povedal Haraslín.
"V posledných zápasoch nám chýbala chuť v zakončení. Dnes sme sa tlačili do šancí, aj keď neboli vyložené alebo to boli pološance, z ktorých tiež vieme dať gól ako dnes Kaan.
V iných zápasoch by sme to ešte viac obehrávali okolo šestnástky a potom by sme išli ďalej od brány," zmenil niekdajší hráč Parmy, Lechie Gdaňsk či Sassuola.
S národným tímom narazia v semifinále baráže o svetový šampionát na Kosovo, ktoré reprezentuje sparťanský kanonier Rrahmani.
"Hneď po žrebe sme si zavolali, pretože som bol ešte v šatni a on na ceste domov. Samozrejme už nejaké popichovačky začali, ale čaká nás to až o pár mesiacov.
Bude to extrémne vyrovnaný a ťažký zápas. Pevne verím, že nám pomôže výhoda domáceho ihriska," povedal Haraslín.