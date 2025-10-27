Mjällby po zisku titulu prekonalo aj rekord súťaže. Historický počin oslávilo domácim triumfom

Radosť hráčov Mjällby AIF.
Radosť hráčov Mjällby AIF. (Autor: X/ Mjällby AIF)
SITA|27. okt 2025 o 16:04
ShareTweet0

Malý klub z Halleviku dosiahol už 69 bodov, čo je nový rekord súťaže.

SÖLVESBORG. Futbalisti Mjällby AIF, ktorí pred šiestimi dňami získali svoj prvý titul v švédskej najvyššej lige, oslávili najväčší úspech v histórii organizácie domácim víťazstvom 2:1 nad Norrköpingom. Veľká oslava sa konala na štadióne Strandvallen s kapacitou 6000 miest.

Fanúšikovia spievali "Švédski majstri" v atmosfére plnej radosti. Štadión sa nachádza na okraji prístavného mesta Hallevik, ktoré je súčasťou obce Sölvesborg s populáciou niečo vyše 8000 obyvateľov.

Ako povedal jeden z priaznivcov Sven Olle Hjem, podpora miestnych je silná. "Je to rozprávka, ale pre nás, ktorí Mjällby sledujeme dlho, to bolo vždy možné a úplne vierohodné," uviedol.

Norrköping, ktorý bojuje o záchranu, sa ujal vedenia v 28. minúte gólom Christoffera Nymana, no po prestávke vyrovnal Tom Pettersson a víťazný gól strelil Jacob Bergström. Fanúšička Amanda Smedegardová vyjadrila podporu tímu: "Celá dedina a okolie stoja za nimi, je pre nás dôležité byť tu."

VIDEO: Oslava hráčov Mjällby AIF

Mjällby hospodári s rozpočtom 84,7 milióna švédskych korún (cca 7,8 miliónov eur), čo je osemnásobne menej ako v príprade Malmö FF, ktorý je na šiestom mieste so stratou 24 bodov.

S dvoma zápasmi do konca sezóny dosiahlo Mjällby už 69 bodov, čím prekonalo rekord Allsvenskan, ktorý držalo Malmö od roku 2010. Miestna obyvateľka Britt-Marie Jonssonová, ktorá nie je futbalovou fanúšičkou, povedala: "Stávame sa trochu známymi. Nie som futbalový fanúšik, ale myslím, že je to skvelé."

Tabuľka švédskej ligy

Ďalšie súťaže

Radosť hráčov Mjällby AIF.
Radosť hráčov Mjällby AIF.
Mjällby po zisku titulu prekonalo aj rekord súťaže. Historický počin oslávilo domácim triumfom
dnes 16:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Mjällby po zisku titulu prekonalo aj rekord súťaže. Historický počin oslávilo domácim triumfom