VIDEO: Futbalista anglického klubu napodobnil Suareza, súpera uhryzol do krku

Incident medzi domácim čiernohorským útočníkom a waleským obrancom hostí sa mal odohrať v 89. minúte. Beck dostal za kopnutie súpera červenú kartu, Osmajič odišiel so žltou.

"Na zadnej strane krku má veľkú stopu po uhryznutí. Je to veľmi vážny incident, nikto nemá rád, keď ho niekto pohryzie.

Každý je nahnevaný. Nie je to príjemná situácia. Som si istý, že to uvidia správni ľudia a budú to riešiť," povedal John Eustace, tréner Blackburnu.

VIDEO: Uhryznutie Osmajiča