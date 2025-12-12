V novom pôsobisku je len dva mesiace, už si vzal krajana. Bývalý ligista smeruje do exotiky

Bývalý hráč viacerých klubov na Slovensku Miloš Lačný sa stal novým hráčom Victory Sports Club.
Klub, ktorý pôsobí na Maldivách, oznámil príchod slovenského útočníka na sociálnych sieťach.
Trénerom v klube je od začiatku októbra Gergely Geri, ktorý ako jednu z prvých akvizícii priviedol práve slovenského futbalistu.
Tridsaťsedemročný futbalista odohral v najvyššej slovenskej súťaži 177 zápasov, v ktorých strelil 56 gólov.
Pôsobil v tímoch Slovana Bratislava, Žiliny, Ružomberka, Serede, Pohronia či Košíc. Niekoľko zápasov má na konte aj v drese Sparty Praha.