Špekulácie ohľadom Škriniara. Turecký klub má jasno o jeho najbližšej budúcnosti

Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul.
Slovenský obranca Milan Škriniar ako kapitán Fenerbahce Istanbul. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|23. dec 2025 o 14:03
ShareTweet0

V auguste tohto roka podpísal s Fenerbahce štvorročnú zmluvu.

Slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara považuje Fenerbahce v januárovom prestupovom období za nedotknuteľného.

Napriek špekuláciám nie je šanca na rokovania o jeho odchode, keďže turecký klub garantuje, že Škriniar je kľúčovou súčasťou projektu a neopustí ho. Uviedol to renomovaný novinár Fabrizio Romano.

Kapitán slovenskej reprezentácie podpísal v auguste tohto roka s Fenerbahce štvorročnú zmluvu, keď prestúpil z Paríža St. Germain.

Škriniar prišiel do Paríža v lete 2023 z Interu Miláno. V drese francúzskeho tímu však nedostával dostatok herného priestoru a v januári tohto roka odišiel najprv na hosťovanie do Istanbulu. V lete potom prestúpil do Fenerbahce.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Lionel Messi a (vpravo) jeho sestra Maria.
Lionel Messi a (vpravo) jeho sestra Maria.
Messiho sestra sa zranila pri dopravnej nehode. Na istý čas musí odložiť svadbu
dnes 14:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Špekulácie ohľadom Škriniara. Turecký klub má jasno o jeho najbližšej budúcnosti