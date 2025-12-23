Špekulácie ohľadom Škriniara. Turecký klub má jasno o jeho najbližšej budúcnosti

Slovenského futbalového obrancu Milana Škriniara považuje Fenerbahce v januárovom prestupovom období za nedotknuteľného.
Napriek špekuláciám nie je šanca na rokovania o jeho odchode, keďže turecký klub garantuje, že Škriniar je kľúčovou súčasťou projektu a neopustí ho. Uviedol to renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Kapitán slovenskej reprezentácie podpísal v auguste tohto roka s Fenerbahce štvorročnú zmluvu, keď prestúpil z Paríža St. Germain.
Škriniar prišiel do Paríža v lete 2023 z Interu Miláno. V drese francúzskeho tímu však nedostával dostatok herného priestoru a v januári tohto roka odišiel najprv na hosťovanie do Istanbulu. V lete potom prestúpil do Fenerbahce.