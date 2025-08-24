Škriniar je vo Fenerbahce gólový a ťahá obdivuhodnú sériu

BRATISLAVA. Zavesil sa do vzduchu a skóroval. Milan Škriniar roztiahol ruky pred hosťujúcim kotlom a oslavoval.
Svojím gólom naštartoval triumf Fenerbahce v treťom kole tureckej SuperLig nad Kocaelisporom (3:1).
Jeho tím v prvom polčase dominoval. „Mohli sme streliť aj viac gólov," zamyslel sa po dueli Škriniar a dodal:
„Tri body, ktoré sme dnes získali, sú veľmi dôležité. Každý dnes podal veľmi dobrý výkon. Boli sme dobrí s loptou, ale aj bez nej. Ak budeme takto hrať aj naďalej, budeme robiť problémy všetkým súperom.“
VIDEO: Gól Milana Škriniara
Veľmi nám pomohol, tvrdí spoluhráč
Škriniar nastúpil opäť s kapitánskou páskou na ruke. „Má úlohu, ktorú si vybudoval od svojho januárového prestupu, a to pre jeho športové a osobnostné kvality, ako aj pre jeho skúsenosti s hraním na najvyššej úrovni," priznal pred týždňom pre Sportnet jeho agent.
Po výhre nad Kocaelisporom ho vyzdvihol aj jeho spoluhráč Anderson Talisca: „Škriniar a Archie Brown odohrali skvelý zápas, dokonca nám pomohli aj gólovo."
Po odvrátenom rohovom kope v piatej minúte zostal Škriniar v šestnástke súpera, zatiaľ čo jeho kolega z obrany Caglar Soyuncu sa dostal k lopte a poslal ju späť pred bránu súpera.
Jeho center našiel slovenského obrancu, ktorý prudkou hlavičkou nedal brankárovi súpera najmenšiu šancu.
V Turecku je gólový
Išlo o 29. súťažný gól Škriniara v jeho kariére. Bol to jeho prvý presný zásah v tejto sezóne, no celkovo štvrtý od januárového príchodu do Turecka.
Na stopéra je veľmi gólový. Pravdou je, že pred rohovými kopmi je prvým hráčom Fenerbahce, ktorý smeruje do šestnástky súpera.
Po dôležitom ligovom triumfe sa už tradične postavil pred kotol a tlieskal fanúšikom. „Naši priaznivci nás veľmi dobre motivovali. Hrať pred nimi je vždy fantastické," poznamenal Škriniar.
Nevynechal ani minútu
„Dominovali sme od prvej minúty," zhodnotil v skratke duel tréner Fenerbahce José Mourinho.
Slovenský obranca, ktorému uznávaný kouč v lete ako jedinému spomedzi posíl telefonoval, nechýbal od svojho debutu v drese Fenerbahce 2. februára s Rizesporom na trávniku ani minútu.
Za istanbulský celok odohral už 28 súťažných zápasov. Na trávniku strávil dohromady 2550 minút. Čoskoro tak prekoná hranicu 37 duelov, ktoré odohral v drese Paríža St. Germain.