Novým pravidlám nerozumie ani prezident UEFA. Chápe frustráciu fanúšikov

Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin priznal, že od zavedenia systému VAR sám nerozumie výkladom niektorých futbalových pravidiel.
Šéf riadiaceho orgánu európskeho futbalu zároveň na konferencii v Madride vyzval k väčšiemu zosúladeniu pravidiel naprieč európskymi ligami.
Čeferin chápe frustráciu fanúšikov zapríčinenú dlhšími zásahmi rozhodcov, ktorí obsluhujú VAR.
„Snažíme sa vysvetliť rozhodcom, že slovo by mal mať ten, ktorý je na ihrisku. Ak aj dôjde k intervencii, mala by byť čo najrýchlejšia,“ citovala Slovinca agentúra AFP.
Čeferin priznal, že nielen fanúšikom robí problémy výklad niektorých pravidiel. „Ja sám im niekedy nerozumiem. Napríklad pravidlo o ruke, nikto tomu nerozumie. Je to penalta, alebo nie je? Ako môžeme vedieť či to bol zámerný pohyb, nie sme predsa psychiatri.“
Podľa Čeferina je v mnohých prípadoch problémom aj fakt, že sa arbitri správajú v zápasoch európskych súťaží inak ako v ligách jednotlivých krajín.
„Všade majú rôznych šéfov a výsledkom toho je, že na európskej úrovni je ich výklad pravidiel iný ako vo vlastných ligách. Malo by sa to zjednotiť.“