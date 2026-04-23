Bez strely na bránu, no s postupom. Rozprávka druholigového klubu v Ukrajine pokračuje

Momentka zo zápasu Černihiv - Metalist. (Autor: ФК Чернігів)
ČTK|23. apr 2026 o 17:32
Černihiv hral takmer celý zápas v desiatich.

Futbalisti tímu FC Černihiv sa nezvyčajným spôsobom postarali o prekvapenie v semifinále Ukrajinského pohára.

Až dvanásty tím druhej ligy vyradil po penaltovom rozstrele prvoligový Metalist 1925, hoci hral od piatej minúty v oslabení a počas stretnutia ani raz nevystrelil smerom na bránu.

Černihiv hral takmer celý zápas v desiatich po vylúčení Pavla Šuška. Metalist zaznamenal 31 streleckých pokusov, z toho 13 medzi tri tyče.

Štvrtý tím najvyššej súťaže dostal loptu raz do siete, gól ale neplatil kvôli ofsajdu. Za stavu 0:0 museli rozhodnúť pokutové kopy, v ktorých celok z Charkova prehral 5:6.

Černihiv bol blízko vyradenia už v druhom kole, v ktorom nestačil na ďalší prvoligový tím Kryvbas.

Ten ale nasadil do stretnutia nepovolený počet zahraničných hráčov, a tak bol výsledok kontumovaný. Prekvapivý finalista si zahrá o trofej 20. mája proti slávnemu Dynamu Kyjev.

