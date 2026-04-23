V Madride vznikla nová globálna hráčska únia: Máme silu bojovať a dať futbalistom hlas

Vo štvrtok sa v Madride zrodila nová hráčska únia, ktorá nesie názov Medzinárodná asociácia futbalistov (AIF).
Na jej čele stojí bývalý prezident FIFPRO David Aganzo, ktorý je zároveň šéf španielskej hráčskej únie AFE.
Nová globálna organizácia sa zaviazala „dať futbalistom hlas“ uprostred sporu medzi Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) a existujúcou hráčskou organizáciou FIFPRO. Aganzo a AFE s ňou vo februári preťali väzby, keď sa zaviazali vytvoriť novú úniu futbalistov.
Vzťahy medzi FIFA a FIFPRO sú napäté, odkedy únia v roku 2024 podala žalobu proti medzinárodnej federácii za nedostatočné konzultácie o rozpise medzinárodných zápasov. FIFA tým podľa nej zneužila dominantné postavenie.
„Máme silu bojovať a dať futbalistom hlas. Založenie tejto únie bolo našou povinnosťou, pretože sme ľudia s hodnotami. Slovo ´nezávislosť´ je pre AIF základné, rovnako ako je lojalita kľúčová pri rokovaniach. Futbalisti musia robiť vlastné rozhodnutia, nie akceptovať jednostranné,“ vyhlásil Aganzo podľa DPA.
S vytvorením novej hráčskej únie nesúhlasí FIFPRO: „Koncept, ktorý v Madride oznámil jeho súčasný prezident, sa javí ako špekulatívny pokus posilniť si vlastné postavenie prostredníctvom skupiny, ktorej chýba základná legitimita zastupovať profesionálnych futbalistov na celom svete,“ uvádza sa vo vyhlásení.
FIFA reagovala na vznik AFE len krátkym vyhlásením: „FIFA, rovnako ako ostatní, bola informovaná o vytvorení AIF.
Vo všeobecnosti platí, že FIFA je odhodlaná otvorene a konštruktívne spolupracovať so zainteresovanými stranami vo futbale, ktoré dodržiavajú základné princípy vrátane reprezentatívnosti.“