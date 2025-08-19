Škriniar odmietol milióny zo Saudskej Arábie. Mourinho zohral kľúčovú úlohu, tvrdí agent

BRATISLAVA. „Bola to skúsenosť, počas ktorej zažil nádherné, ale aj ťažšie chvíle, no taký je život," tvrdí pre Sportnet o pôsobení Milana Škriniara v Paríži St. Germain Slovákov agent Roberto Sistici.
Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie strávil vo francúzskej metropole rok a pol, keď v januári tohto roka zamieril na hosťovanie do Istanbulu.
V drese Fenerbahce bol na ihrisku najvyužívanejším hráčom slávneho trénera Josého Mourinha, ktorý bol podľa agenta kľúčovou postavou počas tohto leta pri angažovaní Škriniara.
„Tréner zohral v tomto prestupe rozhodujúcu úlohu, a to s podporou prezidenta klubu a skvelej práce športového riaditeľa Devina Özecka," priznal pre Sportnet Sistici.
Fenerbahce štartuje novú etapu so Škriniarom
Práve Mourinho prednedávnom pred novinármi priznal, že slovenský reprezentant bol jediný hráč, ktorému v lete telefonoval: „Píšete o tom, že som telefonoval mnohým hráčom a stretával sa s ich agentmi. Pravda však je, že som sa rozprával iba so Škriniarom."
Okrem trénerovej iniciatívy bol Slovákovi predstavený veľmi ambiciózny projekt.
„Bolo to dobre premyslené rozhodnutie. Fenerbahce je dobre štruktúrovaný klub, ktorý má mohutnú fanúšikovskú podporu a vášnivého a ambiciózneho prezidenta," tvrdí Sistici o Alim Kocovi a pokračuje:
„Práve on začína nový viacročný projekt s ambíciou vrátiť sa na víťaznú vlnu v Turecku, pričom si plánuje vybudovať stabilnú pozíciu v európskych súťažiach."
Za krátky čas sa vypracoval na kapitána
Milan Škriniar má byť podľa svojho agenta jednou z kľúčových postáv v tomto projekte, o čom svedčí aj kapitánska páska na jeho ruke.
„Je kapitán tímu, čo je úloha, ktorú si vybudoval od svojho januárového prestupu, a to pre jeho športové a osobnostné kvality, ako aj pre jeho skúsenosti s hraním na najvyššej úrovni," vraví Talian.
Fenerbahce získal turecký ligový titul naposledy v sezóne 2013/2014. Ide historicky o najdlhšie čakanie istanbulského celku na domáci triumf.
Počas pôsobenia v Taliansku zdvihol Škriniar nad hlavu jednu ligovú a dve pohárové trofeje, ku ktorým pridal aj dva Superpoháre.
Pred dvoma rokmi prišiel do Francúzska s rovnakou ambíciou, a to vyhrať všetko, čo sa dá.
Ponuky zo špičkových klubov
„Pôsobenie v Paríži zostáva dôležitou kapitolou v jeho kariére, kde vyhral dve ligové a dve pohárové trofeje, ktoré sa pridávajú k tým, ktoré získal v Taliansku s Interom," poznamenal jeho agent.
Napriek skorému koncu pod Eiffelovkou si odnáša cenné skúsenosti. „Zostane to v ňom ako krásna spomienka, a to bez toho, aby sa ľutoval. Dnes je v Turecku, aby znovu oprášil emócie z víťazstva v drese Fenerbahce," doplnil Sistici.
Vo francúzskych médiách rezonovala informácia, že Fenerbahce bol jediný klub, ktorý poslal do Paríža ponuku za Škriniara.
„Francúzske noviny často píšu o parížskom klube bez toho, aby vedeli pravdu," tvrdí agent slovenského futbalistu.
„Počas júna a júla som dostával opakované ponuky od talianskych, francúzskych a španielskych klubov, ktoré budú hrať v nasledujúcej sezóne Ligu majstrov," doplnil.
Najvýhodnejšia ponuka prišla zo Saudskej Arábie
Finančne najlákavejšia ponuka však Sisticimu pristála na stole z Blízkeho východu. „Prezradím vám aj vec, o ktorej vie len málokto," tvrdí agent a pokračuje:
„Niekoľko dní pred dohodou s Fenerbahce dostal Paríž St. Germain ponuku od špičkového klubu v saudskoarabskej lige na trvalý prestup Škriniara.
Vedenie PSG ma o tom promptne informovalo, pričom táto ponuka bola samozrejme finančne veľmi, veľmi výhodná pre klub, ale aj pre hráča. No Škriniar ju odmietol a vybral si projekt prezidenta Aliho Koca s Fenerbahce."
Slovák so svojím agentom boli spokojný s tým, že francúzsky klub, v ktorom mal hráč platnú zmluvu do leta 2028, mu nechal voľný výber ďalšej destinácie.
„V tomto prípade treba zdôrazniť, že prezident Paríža St. Germain nechal Škriniarovi slobodu vybrať si klub, do ktorého prestúpi," zakončil pre Sportnet Sistici.