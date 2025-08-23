VIDEO: Škriniar si otvoril strelecký účet. Brankár zostal ako prikovaný, nemal šancu

ISTANBUL. Slovenský futbalista Milan Škriniar si v treťom kole najvyššej tureckej súťaže Süper Lig otvoril svoj strelecký účet v novej sezóne.
Už v piatej minúte otvoril skóre zápasu proti Kocaelisporu, pričom pre 30-ročného obrancu to bol celkovo štvrtý gól v drese Fenerbahce Istanbul.
Po odvrátenom rohovom kope zostal v šestnástke súpera, zatiaľ čo sa jeho kolega z obrany Caglar Soyuncu dostal k lopte a poslal ju späť pred bránu.
VIDEO: Gól Milana Škriniara v zápase proti Kocaelisporu
Jeho center našiel slovenského obrancu, ktorý prudkou hlavičkou z 10 metrov nedal Aleksandarovi Jovanovičovi najmenšiu šancu. Srbský brankár zostal na bránkovej čiare ako prikovaný.
Škriniar podobne ako v predošlých zápasoch nastúpil v pozícii kapitána Fenerbahce, ktoré po remíze s Göztepe 0:0 dosiahlo prvú ligovú výhru.
Na zásah rodáka zo Žiaru nad Hronom síce reagoval Bruno Petkovič, no po zmene strán rozhodli o výhre domácich 3:1 Archie Brown a Talisca.