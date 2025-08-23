VIDEO: Škriniar si otvoril strelecký účet. Brankár zostal ako prikovaný, nemal šancu

Slovenský futbalista Milan Škriniar.
Slovenský futbalista Milan Škriniar. (Autor: REUTERS)
23. aug 2025 o 22:05
Milan Škriniar prispel gólom k výhre Fenerbahce.

ISTANBUL. Slovenský futbalista Milan Škriniar si v treťom kole najvyššej tureckej súťaže Süper Lig otvoril svoj strelecký účet v novej sezóne. 

Už v piatej minúte otvoril skóre zápasu proti Kocaelisporu, pričom pre 30-ročného obrancu to bol celkovo štvrtý gól v drese Fenerbahce Istanbul.

Po odvrátenom rohovom kope zostal v šestnástke súpera, zatiaľ čo sa jeho kolega z obrany Caglar Soyuncu dostal k lopte a poslal ju späť pred bránu.

VIDEO: Gól Milana Škriniara v zápase proti Kocaelisporu

Jeho center našiel slovenského obrancu, ktorý prudkou hlavičkou z 10 metrov nedal Aleksandarovi Jovanovičovi najmenšiu šancu. Srbský brankár zostal na bránkovej čiare ako prikovaný.

Škriniar podobne ako v predošlých zápasoch nastúpil v pozícii kapitána Fenerbahce, ktoré po remíze s Göztepe 0:0 dosiahlo prvú ligovú výhru.

Na zásah rodáka zo Žiaru nad Hronom síce reagoval Bruno Petkovič, no po zmene strán rozhodli o výhre domácich 3:1 Archie Brown a Talisca.

dnes 22:05
