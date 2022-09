Koniec Škriniara v Interi Miláno? Rokovania o novej zmluve sú neúspešné

MILÁNO. Taliansky futbalový vicešampión Inter Miláno údajne pozastavil rokovania o novej zmluve so slovenským obrancom Milanom Škriniarom.

Ako referuje web denníka Gazzetta dello Sport, dvadsaťsedemročný rodák zo Žiaru nad Hronom sa zatiaľ nedokázal s predstaviteľmi "nerazzurri" dohodnúť na predĺžení spolupráce.

To by mohlo vyvrcholiť januárovým odchodom hráča do iného klubu, keďže následne by zaňho klub nezinkasoval žiadne odstupné.