Inter by si rád udržal Škriniara. O jeho služby sa však zaujíma viacero klubov

V uplynulých týždňoch sa často skloňoval jeho možný odchod do Paríža St. Germain, no kluby sa doteraz nedokázali zhodnúť na prestupovej sume. Inter údajne za 27-ročného zadáka žiada minimálne 70 až 75 miliónov eur.

Talianske médiá tvrdia, že po stroskotaní rokovaní teraz Inter rokuje so Škriniarom o novom kontrakte, ktorý by mal platiť minimálne do roku 2027 a mal by mu priniesť 6 miliónov eur za sezónu.

Momentálne platná zmluva s Interom mu vyprší budúce leto.

Parížania mali pre Škriniara podľa Gazzetta dello Sport pripravený päťročný kontrakt a jeho príjem za sezónu by tam údajne predstavoval 7,7 milióna eur.

V Interi sa má v prípade dohody platovo vyrovnať argentínskemu útočníkovi Lautarovi Martinezovi.

O služby Škriniara prejavili počas tohto prestupového obdobia záujem aj Chelsea Londýn a Tottenham Hotspur.