Arsenal dlhšie bez španielskeho stredopoliara. Stihne tohtoročné MS?

Anglický futbalový klub FC Arsenal sa dlhší čas musí zaobísť bez služieb španielskeho stredopoliara Mikela Merina.
Dvadsaťdeväťročný futbalista musí absolvovať pre zranenie na pravej nohe operáciu, ktorá by nemala ovplyvniť jeho účasť na tohtoročnom svetovom šampionáte.
Merino nedohral pred niekoľkými dňami duel s Manchestrom United, vyšetrenia preukázali zranenie kosti na pravej nohe. „Mikela čaká v najbližších dňoch operácia, po ktorej začne s rehabilitačným programom.
Dlhšiu dobu ho nebudeme mať k dispozícii, ale do plného tréningového procesu by sa mal zapojiť pred koncom aktuálnej sezóny,“ cituje agentúra AP oficiálne klubové stanovisko.
Merino bol súčasťou španielskeho tímu na majstrovstvách Európy 2024, na ktorých s tímom získal titul. V tomto ročníku odohral 33 súťažných zápasov s bilanciou šiestich gólov.