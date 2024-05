ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce, Niké liga (skupina o udržanie sa, 9. kolo, LIVE)

Letisko sa otvorilo útočníkovi Marcinovi. Vpravo aktivoval Igora Žofčáka, ktorý z prvej centroval pred bránku, no tam si to postrážil brankár Richter.

Andrija Balić sa nedostal od postrannej čiary smerom dopredu. Hru musel ťahať do vlastnej defenzívy, keďže mu na krk dýchal Zubairu a robil to skutočne výborne.

Teraz si mohol dovoliť nepochváliť Žofčák Bahiho. Ponúkol mu loptu, s ktorou sa vyrútil vpred. Žofčák aj Acosta sa snažili doplniť svojho obrancu, no ten to následne nezmyselne odkopol mimo hracej plochy.

Bahi sa rozhodol vyštartovať do útoku s cieľom získať loptu pri šestnástke. Prihrávku veľmi nezvládol Igor Žofčák. Guinejský obranca mu to následne vyčítal na diaľku.

Úvodné zostavy: MFK Zemplín Michalovce: Frelih – Bahi, Volanakis, Dzotsenidze – Magda, Vaško, Zubairu, Marcin – Žofčák (C), Acosta, van Kessel. Náhradníci: Száraz – Adekunle, Jánošík, Karasjuk, Marjanovič, Mušák, Niarchos, Petrík, Šimko. Tréner: František Straka. FC ViOn Zlaté Moravce: Richter – Suľa, Gono, R. Nagy, Jinjolava – Nonikashvili, Duga (C), Balić – Mondek, Kuzma, M. Švec. Náhradníci: Chropovský, Lukáč – Balaj, Dramé, Ďubek, Majdan, Moško. Tréner: Dušan Uhrin ml. Rozhodca: Dohál – Štofik, Jánošík.

