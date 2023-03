Michalovce a Zlaté Moravce ukončili základnú časť s rovnakým počtom bodov

/zdroj: mfkzemplin.sk/

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: "Očakával som bojovné stretnutie a také aj bolo. Vedel som, na akom teréne budeme hrať. Bol to zápas o jednom góle. Keby ho dali Zlaté Moravce, vyhrali by oni, keby sme ho strelili my, tak tri body by ostali u nás. Futbalová kvalita by sa ukázala na lepšom teréne, pretože veľa našich hráčov stráca na svojej identite tým, že musia hrať na takom ťažkom ihrisku. To však neovplyvníme, som rád, že sme to v defenzíve zvládli na nulu. Škoda, že sme nedali žiadny gól."

Ivan Galád, tréner Zlatých Moraviec: "Bol to zápas, v ktorom hráči ukázali viac bojovnosti ako futbalovej kvality, preto sa skončil výsledkom 0:0. Som presvedčený, že na lepšom teréne by bolo 2:2. Nie sme spokojní s remízou, žiadny tréner by nebol spokojný s tým, že sa zápas skončí bezgólovou remízou."