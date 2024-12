Angličan na Zemplíne. Michalovce získali niekdajšiu nádej Arsenalu

V lete 2023 zamieril do slovinského NŠ Mura, v ktorom pôsobil aj so súčasným hráčom michalovského tímu Alexandrosom Kyziridisom, ktorý má zásluhu na Cottrellovom príchode na Zemplín.

V novom pôsobisku podpísal zmluvu s platnosťou do leta 2027. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

MICHALOVCE. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol bývalý mládežnícky reprezentant Anglicka Ben Cottrell.

"S možnosťou prísť do Michaloviec prišiel môj agent. Povedal som si, že to vyskúšam. Rád by som sa v kariére posunul a chcem pôsobiť v najvyššej súťaži. Mal som ponuky aj z nižších anglických súťaží, ale rozhodol som sa pre Michalovce.

Mám možnosť vyskúšať si novú súťaž a aj život v inej krajine. Mužstvo som videl hrať v nejakých zápasoch a páči sa mi jeho herný prejav. Verím, že mu pomôžem k dobrým výsledkom," uviedol Cottrell pre klubovú stránku.

Tabuľka Niké ligy