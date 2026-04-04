Niké liga: Michalovce zaskočili Žilinu, dva góly strelil bývalý hráč Arsenalu

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina dnes hrali zápas 4. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
04.04.2026 o 15:30
4. kolo
Michalovce
2:1
(0:0, 2:1)
90+6 minúta
Ukončený
Žilina
Prehľad
Góly: 69. Cottrell (Ahl), 87. Cottrell (Lemishko) – 53. Ďatko (M. Faško). ŽK: 14. Dzotsenidze (MIC), 52. Lemishko (MIC), 90+3. Jakubech (MIC) – 28. Bari (ZIL), 90+4. Badžgoň (ZIL). Rozhodca: Dohál – Bednár, Košecký. Diváci: 2583.
S konštatovaním, že vo štvrtom kole nadstavby futbalovej Niké ligy zvíťazili Michalovce nad Žilinou 2:1 sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok soboty. Dočítania priatelia.
MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina 2:1 (0:0)
MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina 2:1 (0:0)
90+6
Koniec zápasu.
90+6
Tomasz Walczak sa dostal k zakončeniu v šestnástke Žiliny, jeho prudký volej končí vedľa pravej tyče.
90+5
Žilinčania sa všemožne snažia dostať na dostrel Jakubechovej bránky, ale výsledkom je len faul Kašu na Walczaka.
90+4
Žltá karta pre tím MŠK Žilina (Jakub Badžgoň).
90+3
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Adam Jakubech).
90+2
Szánthóv center predĺžil hlavou na zadnú tyč Narimanidze pre Roginiča. Ten nebol v úplne ideálnej pozícii a mieril tesne vedľa ľavej tyče domácej bránky.
90+1
Bari sa na ľavej strane šikovne zbavil obrancu, posielal prudkú loptu pred bránku domáceho tímu, ale Volanakis loptu v poslednom momente upratal na rohový kop.
90
V druhom polčase bude hlavný rozhodca Martin Dohál nadstavovať minimálne 5 minút.
89
Domáci fanúšikovia mohutným potleskom ženú svoj tím do útoku.
88
Walczak z hranice šestnástky skúsil strelu, loptu však zblokoval Alexandre Narimanidze.
87
Michalovce dali gól! Luka Lemishko vyhral osobný súboj na hranici žilinskej šestnástky, i keď to vyzeralo na faul. Lopta sa dostala na pravú stranu ku BENOVI COTTRELLOVI, ktorý krížnou strelou k pravej tyči dáva svoj druhý gól v dnešnom zápase!
86
Žilina v kombinácii v strede poľa.
85
Šanca v podaní domácich, poľský útočník Tomasz Walczak sa prebil do žilinskej šestnástky a vystrelil z ľavej strany. Lopta pred Badžgoňom poskočila, ale žilinský brankár ju dokázal chytiť.
84
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce:
z ihriska odchádza Tornike Dzotsenidze, prichádza Christos Makrygiannis.
83
Striedanie v tíme MŠK Žilina:
z ihriska odchádza Michal Faško, prichádza Lukáš Juliš.
82
Priamy kop Žiliny zahral Regö Szánthó, trafil však len obranný múr michalovského tímu.
81
Roginič našiel prihrávkou na hranici šestnástky Michaloviec Daniho Hometa, ktorý bol faulovaný. Žilina tak bude zahrávať priamy kop z veľmi zaujímavej pozície.
80
Rohový kop Žiliny si obrana domáceho tímu postrážila. Do konca riadneho hracieho času ostáva necelých 10 minút, Michalovce hrajú na domácom trávniku so Žilinou nerozhodne 1:1.
79
Tri obrovské šance Žiliny v rozmedzí 10 sekúnd, najskôr Roginiča vychytal Jakubech, následne Homet nemieril presne a napokon Faškovu strelu v poslednej chvíli zastavil domáci obranca. Nasledovať však bude rohový kop MŠK.
79
Dnešné stretnutie sleduje 2583 divákov.
78
Striedanie v tíme MŠK Žilina:
z ihriska odchádza Timotej Hranica, prichádza Regő Szánthó.
78
Tornike Dzotsenidze ostáva sedieť na trávniku s kŕčmi. Oba striedačky chystajú striedania.
77
Bari skúsil po prihrávke Hometa strelu z veľkého uhla, Jakubech bol pozorný a loptu vyrazil.
76
Nepríjemná strela Samuela Ramosa spoza žilinskej šestnástky, Jakub Badžgoň výborným zákrokom podržal svoj tím!
75
Bzdylov center smeroval na zadnú tyč, Narimanidze sa k nej však v šestnástke Michaloviec nedostal.
74
Žilina bude zahrávať rohový kop z ľavej strany, loptu bude centrovať Fabian Bzdyl.
73
Nepresná žilinská kombinácia v útoku, aktívny s loptou je najmä španielsky útočník Dani Homet, ktorý pod Dubeň prišiel v zime zo štvrtoligového SC Reus.
72
Na trávniku ostáva ležať domáci Abdul Zubairu, ktorý inkasoval zásah do ruky, ktorú ma zabandážovú. Po krátkej chvíli je však na nohách a bude pokračovať v zápase.
71
Do konca druhého polčasu ostáva necelých 20 minút, na Zemplíne máme stav 1:1.
70
Nuž a domáce Michalovce sú pri chuti, snažia sa kombinovať na polovici Žiliny.
69
Michalovce dali gól! Ahl na hranici šestnástky Žiliny posunul loptu k BENOVI COTTRELLOVI, ktorý tvrdou ranou mieril absolútne presne k ľavej tyči! Vyrovnané 1:1!
68
Striedanie v tíme MŠK Žilina:
z ihriska odchádza Miroslav Káčer, prichádza Fabian Bzdyl,
z ihriska odchádza Samuel Ďatko, prichádza Daniel Homet.
67
Walczak sa snažil prihrávkou po pravej strane vysunúť Švéda Huga Ahla. Ten má síce rýchle nohy, ale k lopte sa nedostal.
66
Nuž ale domáci sa dostávajú do tempa, teraz sa poľský útočník Tomasz Walczak šikovne zbavil žilinského obrancu a jeho následná strela len tesne minula priestor troch žilinských žrdí.
65
Aj po rohovom kope domácich nasledovala obrovská šanca, z ľavej strany z veľkého uhla tvrdo vypálil Ben Cottrell, lopta takmer zlomila brvno Badžgoňovej bránky, od ktorého sa odrazila do ľavej tyče a následne pred bránku, kde ju pohotovo chytil žilinský brankár.
64
Veľká šanca domácich! Samuel Ramos pálil z hranice žilinskej šestnástky, tečovanú loptu Jakub Badžgoň končekmi prstov vyrazil na rohový kop!
63
Michalovce kombinujú v strede poľa.
62
Žilina zahrávala štandardnú situáciu zo stredu poľa, Faškov dlhý center končí v rukaviciach Adama Jakubecha.
61
Cottrell vysúval do zakončenia Luku Lemishka, ten však nemieril vôbec presne.
60
Po hodine hry prehrávajú Michalovce na domácom trávniku so Žilinou 0:1.
59
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce:
z ihriska odchádza Vasilios Theofanopoulos, prichádza Tomasz Walczak,
z ihriska odchádza Kai Brosnan, prichádza Ben Cottrell,
z ihriska odchádza Nikita Mihhailov, prichádza Abdul Zubairu,
z ihriska odchádza Kido Taylor-Hart, prichádza Samuel Ramos.
58
Po rohovom kope Michaloviec nasledovala strela v podaní Volanakisa, táto však bola veľmi nepresná.
57
Lemishko sa pred šestnástkou zbavil kľučkou obrancu a oprel sa do strely. Loptu jeden zo Žilinčanov tečoval na rohový kop.
56
Načechraný center Tornikeho Dzotsenidzeho končí v moci Jakuba Badžgoňa.
55
Kontra Michaloviec v podaní Taylora-Harta. Zakončenie anglického futbalistu však bolo zblokované, domáci napokon získali aspoň rohový kop.
54
Michalovce budú zahrávať štandardnú situáciu z vlastnej polovice ihriska.
53
Žilina dala gól! Michal Faško z pravej strany opäť vyčaroval presnú prihrávku do stredu šestnástky a SAMUEL ĎATKO z prvej mieril absolútne presne!
53
Obaja borci sú po minútke na nohách, i keď istotne poriadne otrasení.
52
Tvrdá zrážka hlavami v podaní Lemishka a Hranicu, obaja borci ostávajú poriadne otrasení ležať na trávniku.
52
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Luka Lemishko).
51
Máme za sebou 50 minút dnešného duelu, gól sme však zatiaľ na východe Slovenska nevideli.
50
Faškov pas hľadal Roginiča, lopta sa však dostala ku Káčerovi, ktorého prudký volej spoza šestnástky končí vedľa pravej tyče Jakubechovej bránky.
49
Obrovská šanca Žiliny! Celú akciu začal Miroslav Káčer, lopta sa dostala až ku Michalovi Faškovi, ktorý tiesnený Lemishkom nevystrelil dobre. Lopta sa však dostal ku Samovi Ďatkovi, ktorý v jasnej pozícii trafil len brankára Adama Jakubecha!
48
Žilinčania v kombinácii pred vlastnou šestnástkou, Michalovce to skúšajú s vysokým pressingom a Šošonom to príliš nevonia.
47
Do druhého polčasu nastúpili oba tímy bez zmeny v zostavách.
46
Úvodný výkop druhého polčasu patrí futbalistom Michaloviec.
46
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase máme v Michalovciach nerozhodný stav 0:0. Druhý polčas sa začne približne o 16:32.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Hranica dobrým centrom na hrot hľadal Roginiča, Chorváta však dôsledne bránil Tornike Dzotsenidze.
45+1
Taylor-Hart si pred žilinskou šestnástkou šikovne zasekol Jána Minárika skúsil vystreliť, obranný val MŠK však neprekonal.
45
V prvom polčase bude hlavný rozhodca Martin Dohál nadstavovať minimálne dve minúty.
45
Po rohovom kope domácich nasledovala v žilinskej šestnástke séria štyroch hlavičiek, lopta napokon zobral do svojich rukavíc Jakub Badžgoň.
44
Brosnanova prudká prihrávka z pravej strany do žilinskej šestnástky, výborne v obrane reagoval Xavi Adang a odkopol loptu na rohový kop.
43
Narimanidze s faulom v strede poľa, dopredu tak idú Michalovce.
42
Dlhý center domácich na hrot, loptu pohotovo stiahol do svojich rukavíc Jakub Badžgoň.
41
Začalo sa posledných 5 minút prvého polčasu, načal ich útočný faul Marka Roginiča.
40
Mladý Ukrajinec Lemishko bol tentoraz v súboji s rovnakom mladým Timotejom Hranicom úspešnejší a domáci tak môžu ísť do útoku.
39
Druhý rohový kop Michaloviec v krátkom čase po sebe Žilinčania vyriešili bez väčších problémov.
38
Po rohovom kope Zemplínčanov posielal center pred bránku Jakuba Badžgoňa Matej Čurma, žilinský obranca Narimanidze loptu hlavou odvrátil na rohový kop.
37
Ďalšia šanca domáceho celku, Hugo Ahl sa z pravej strany dostal do streleckej pozície a vypálil. Lopta z jeho kopačky bola tečovaná na rohový kop pre MFK.
36
Volanakis zapája do rozohrávky aj domáceho brankára Adama Jakubecha, následne domáci kombinujú v strede poľa.
35
Hranica sa na pravej strane presadil práve cez Lemishka, našiel prihrávkou Samuela Ďatka, ktorému však ďalšia prihrávka nevyšla podľa predstáv.
34
Lemishko s ďalším tvrdým faulom, tentoraz na Hranicu. Ukrajinský futbalista sa následne ešte hneval na hlavného rozhodcu Martina Dohála.
33
Faškov center z rohového kopu smeroval na prednú tyč michalovskej bránky, domáci sa bez problémov ubránili.
32
Hra sa prelieva zo strany na stranu, tentoraz Bari z ľavej strany nepresne hľadal Marka Roginiča. Lopta bola zrazená na rohový kop pre MŠK.
31
Na východe Slovenska máme za sebou 30 minút zápasu a stav je stále 0:0.
30
Obrovská šanca domáceho tímu! Luka Lemishko sa z ľavej strany predral cez dvoch žilinských obrancov až pred bránku a vystrelil, Jakub Badžgoň pohotovým zákrokom podržal svoj tím!
29
Ahl rozohral priamy kop nakrátko, Lemishko skúsil strelu spoza žilinskej šestnástky, no lopta z jeho kopačky bola zblokovaná.
28
Žltá karta pre tím MŠK Žilina (Krisztian Bari).
28
Bari na pravej strane fauloval Ahla, domáci budú zahrávať priamy kop zo zaujímavej pozície.
27
Hranica po pravej čiare hľadal Roginiča, no Chorváta doslova zbúral domáci stredný grécky obranca Volanakis.
26
Rýchly útok MŠK, loptu do šestnástky Zemplína posielal Marko Roginič, tá však končí v rukaviciach Adama Jakubecha.
25
Michalovce kombinovali v strede poľa, výbornú prácu však odviedol Adang, ktorý biele guľaté čudo získal do moci Žilinčanov.
24
Počas útoku MŠK však ostáva na trávniku ležať žilinský obranca Filip Kaša, skúsený český borec v drese MŠK bude potrebovať ošetrenie.
24
Adang vyhral v strede poľa súboj o loptu, tá sa dostala k Michalovi Faškovi, ktorý videl, že Jakubech je ďaleko zo svojej bránky a tak ho skúsil prelobovať. Lopta napokon skončila na brvne michalovskej bránky!
23
Žilinčania znovu s chybou v strede poľa, Kaša sa následne už aj trochu hneval na spoluhráčov.
22
Po súboji v strede poľa ostáva ležať na trávniku žilinský útočník Marko Roginič, ktorý bol faulovaný Brosnanom, dopredu tak pôjde Žilina.
22
Rohový kop domácich neznamenal pre žilinskú obranu žiadny vážnejší problém.
21
Nikita Mihhailov v súboji pri čiare s Hranicom, domáci futbalista napokon vybojoval pre Zemplín rohový kop.
20
V Michalovciach máme za sebou už 20 minút zápasu, stav je stále 0:0.
19
Hranicov nákop do stredu hľadal Roginiča. Chorvátsky forvard Žiliny však tentoraz prehral súboj s michalovským Matejom Čurmom.
18
Hosťujúci Samuel Ďatko sa oprel do strely spoza šestnástky Michaloviec, Jakubech však vôbec nemusel zasahovať.
17
Po rohovom kope domáceho tímu sa otvorila šanca na rýchly brejk pre Žilinčanov, Mihhailov musel napokon takticky faulovať Timoteja Hranicu.
17
Tak napokon predsa len celú situáciu ešte posudzuje systém VAR. Je však rozhodnuté, pokračovať budeme rohovým kopom Michaloviec.
16
Hostia centrom z priameho kopu hľadali v šestnástky Zemplína Sandra Narimanidzeho, ktorý sa síce k lopte nedostal, ale avizoval hru rukou v podaní domáceho hráča. Michalovce však pokračujú smerom do útoku.
15
Po faule Luku Lemishka budú Žilinčania zahrávať ďalší priamy kop.
15
Ďatkov center z priameho kopu upratala obrana Michaloviec bez problémov do bezpečia.
14
Žltá karta pre tím MFK Zemplín Michalovce (Tornike Dzotsenidze).
14
Na opačnej strane Faško hľadal prihrávkou Timoteja Hranicu, ktorý sa však k lopte nedostal. Následne bol však faulovaný žilinský kapitán Miroslav Káčer a tak budú zahrávať priamy kop zo vcelku zaujímavej pozície.
13
Po útočnej akcii Michaloviec končí lopta v moci Jakuba Badžgoňa, nešlo však o nič vážne.
12
Luka Lemishko faulovaný v strede poľa, dopredu tak pôjdu Michalovce.
11
Máme za sebou úvodných 10 minút prvého polčasu, Michalovce na domácom trávniku zatiaľ remizujú so Žilinou 0:0.
10
Aktivita domáceho celku, Bednár sa z hranice žilinskej šestnástky snažil vystreliť, no lopta z jeho kopačky bola zblokovaná.
9
Dlhá prihrávka na hrot Zemplína pre Brosnana, ktorý mal výborný prvý dotyk. Kvalitnú obrannú prácu však odviedol Sandro Narimanidze v drese Žiliny, ktorý nedovolil súperovi dostať sa do streleckej pozície.
8
Séria nepresností na oboch stranách, Žiline sa črtala možnosť na rýchly útok stredom, no Roginič si loptu príliš predkopol a tak sa k nej prvý dostal Adam Jakubech.
7
Po rohovom kope Michala Faška končí lopta v bočnej siete michalovskej bránky.
6
Prvá strela hostí v dnešnom zápase, Adangova rana spoza šestnástky Michaloviec bola tečovaná na rohový kop.
5
Ďatkov center zo štandardky našiel Narimanidzeho, ktorý prihrávkou hľadal Marka Roginiča. Pred agilným žilinským útočníkom však domáca obrana stihla loptu upratať do bezpečia.
4
Xavier Adang faulovaný v strede poľa, ale už na polovici Michaloviec, Žilina bude zahrávať štandardnú situáciu.
3
Rohový kop domáceho celku neznamenal pre MŠK vážnejší problém.
2
Nepresnú loptu Minárika zachytil Brosnan, vrútil sa do šestnástky Žiliny a z ľavej strany vystrelil, Badžgoň vyráža loptu na rohový kop.
2
Hostia zo severu Slovenska kombinujú na vlastnej polovici trávnika.
1
Úvodný výkop zápasu patrí futbalistom Žiliny.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Oba tímy máme na trávniku, o pár chvíľ sa začne samotný zápas.
Úvodné zostavy:
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Lemishko, Dzotsenidze, Volanakis, Theofanopoulos – Ahl, Bednár (C), Čurma – Brosnan, Mihhailov, Taylor-Hart.
Náhradníci: Lukáč – Zubairu, Walczak, Ramos, Makrygiannis, Kalemi, Cottrell, Danko, Park.
Tréner: Anton Šoltis
MŠK Žilina: Badžgoň – Minárik, Kaša, Narimanidze – Hranica, Káčer (C), Adang, Bari – M. Faško, Roginić, Ďatko.
Náhradníci: Jokl, Sváček – Szánthó, Baleja, Florea, Bzdyl, Svoboda, Juliš, Homet.
Tréner: Pavol Staňo
Rozhodca: Dohál – Bednár, Košecký.
Príjemný dobrý deň z Michaloviec, vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu štvrtého kola nadstavby futbalovej Niké ligy, časti o zisk majstrovského titulu, v ktorom futbalisti MFK Zemplín Michalovce privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Michalovciam patrí v aktuálnej tabuľke priebežné šieste miesto so ziskom 35 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Antona Šoltisa porazili na domácom trávniku Spartak Trnava 1:0 (gól Michaloviec Ahl). Najlepším strelcom tímu je práve spomínaný Hugo Ahl, ktorý má na svojom konte 8 gólov.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 46 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa vyhrali na domácom trávniku nad DAC Dunajská Streda 3:1 (góly MŠK Káčer, Roginič, Homet). Najlepším strelcom klubu spod Dubňa je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 14 presných zásahov.
Zápas sa teda začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body