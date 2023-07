Michalovce už nechcú bojovať o záchranu, odišlo však veľa hráčov

Na prahu nového ročníka si uvedomoval nelichotivé výsledky z prípravného obdobia, no zároveň pripomenul, že tie vyplynuli aj z nasadenia všetkých hráčov tímu vrátane viacerých mladíkov.

Hlavný kormidelník Marek Petruš, ktorý v medzisezónnom období nahradil Norberta Hrnčára, by v tíme rád privítal ešte troch rozdielových hráčov.

MICHALOVCE. S novým trénerom, viacerými novými tvárami v tíme a ambíciou absolvovať úspešnejšiu sezónu než nedávne, vstúpia do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže futbalisti MFK Zemplín Michalovce.

"Z tímu odišlo veľa hráčov, postupne sme začali riešiť príchody. Niektoré ešte nie sú doriešené a tak je náš cieľ do najbližšieho obdobia príchod 2-3 rozdielových hráčov. Tí by mali zvýšiť našu kvalitu a zároveň pomôcť stabilizovať káder."

"Výsledky neboli najlepšie, no príležitosť dostali všetci hráči vrátane piatich hráčov, ktorí končia v doraste. Budúcnosť majú pred sebou. Na jednej strane nás mrzia výsledky, no na druhej dostal každý šancu," uviedol Petruš.

"Určite nechcem, aby sme sa zachraňovali na poslednú chvíľu tak, ako v uplynulom ročníku. Nedávno sa v klube udiala už štandardná udalosť, ktorou je odchod desiatich hráčov. Keď si však pozrieme kam odišli, tak vidíme, že zamierili do prvoligových klubov. To svedčí o tom, že nám odišla kvalita.

V uplynulom ročníku boli michalovskí futbalisti "namočení" do boja o záchranu a až po víťazstve nad Zlatými Moravcami 1:0 v poslednom kole skupiny o udržanie sa definitívne rozhodli o zachovaní si prvoligovej príslušnosti.

Je ťažké poskladať kvalitný tím za šesť týždňov, ale sme na dobrej ceste," uviedol člen predstavenstva MFK Zemplín Michalovce Ján Sabol, ktorý verí, že nasledujúca sezóna bude úspešnejšia než nedávne.

"Nechceme sa zachraňovať. Vždy veríme tomu, že sa dostaneme do prvej šestky. Aj v sezónach, v ktorých sme sa zachraňovali, to dlho vyzeralo na boj o prvú šestku. Napokon nevyšiel jeden alebo dva zápasy a už to bolo o niečom inom."