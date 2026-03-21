ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 3. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 3. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
21.03.2026 o 15:30
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
V 3. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul hostí Zemplín Michalovce trnavský Spartak. Stretnutie sa začína o 15:30.
Michalovciam patrí 6. priečka so ziskom 32 bodov. Na piatu Podbrezovú strácajú štyri body. Z posledných piatich zápasov Michalovčania dva vyhrali a tri prehrali. V minulom kole zdolali práve Podbrezovú na jej ihrisku 1:0, keď v 69. minúte skóroval Park Tae-rang.
Trnava sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ získala 40 bodov. Na tretiu Žilinu má manko troch bodov, no aj duel k dobru. Pred piatou Podbrezovou majú Trnavčania náskok štyri body a odohrali o zápas menej. Prvá trnavská výhra v jarnej časti sezóny prišla až v minulom kole, keď Trnava vyhrala v Žiline 1:0 gólom Khorkheliho zo 4. minúty.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
15
4
5
50:32
49
P
V
V
R
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
12
7
5
46:28
43
V
P
R
R
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
24
8
3
13
20:40
27
V
P
V
P
V
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
24
4
7
13
22:37
19
P
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body