ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 8. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Michalovcami a Skalicou.



MFK Zemplín Michalovce



Michalovskí futbalisti už dlhšie majú istotu zotrvania v najvyššej súťaži, a tak v pokoji môžu dohrať aktuálny ročník. Čo ich však neteší je správa, že útočník Matúš Marcin už nemá záujem pokračovať na Zemplíne a informoval o tom vedenie klubu. Michalovce uplynulý týždeň prehrali v Ružomberku 0:1.



MFK Skalica



Skalica nie je až tak namočená do záchranárskych prác, ale musí hrať do samého konca, aby sa situácia v tabuľke nevyvinula inak v samom závere súťaže. Záhoráci sú na 9. mieste s 32 bodmi. Päť bodov majú náskok pred Ružomberkom, ktorý je jedenásty a táto priečka znamená baráž so Zlatými Moravcami, ktoré si v piatok vybojovali účasť v nej.