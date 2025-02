Vitajte pri sledovaní zápasu 21. kola Niké ligy, v ktorom si Michalovce zahrajú proti Banskej Bystrici. Domáci sú po dvoch remízach na úvod jarnej časti s Podbrezovou a Slovanom na siedmom mieste v tabuľke a na postup do skupiny o titul strácajú iba dva body, pričom môžu využiť včerajšie zaváhanie Košíc a v prípade dnešného víťazstvá poskočiť na šieste miesto. Ale aj v prípade prehry domácich sa o tom, kto sa napokon umiestni na šiestom mieste a postúpi do skupiny o titul rozhodne v poslednom kole základnej časti vo vzájomnom súboji medzi Košicami a Michalovcami. Ak by však dnes domáci získali tri body, tak by im v Košiciach stačila aj remíza na udržanie šiesteho miesta. Naopak hostia na úvod jarnej časti dostali výprask od Trnavy a Košíc a celkovo už prehrali posledných päť ligových zápasov. Dokonca sa po včerajšom víťazstve Ružomberka prepadli na posledné miesto, takže hostia potrebujú začať zbierať body v tvrdom boji o záchranu.