Slovenský reprezentant by mal zmeniť dres. Z Česka môže odísť na sever

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Michal Tomič by mohol zo Slavie Praha prestúpiť do Škandinávie.

Ako informuje český web iSport.cz, meno 25-ročného reprezentant SR sa v predchádzajúcich dňoch spájalo s odchodom do švédskeho tímu BK Häcken, no napokon by mal zamieriť Nórska a pôsobiť vu úradujúceho majstra FK Bodö/Glimt.

Odchovanec myjavského futbalu je súčasťou Slavie od februára 2023 a za "zošívaných" odohral 23 ligových duelov, strelil v nich 2 góly.