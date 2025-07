Na súpiske Trnavy nefigurujú dve letné posily. Ščasný: V tréningu musia byť výraznejší

Ščasný: Nechceme hrať naivne

„Je to veľmi dôležitý zápas po krátkej príprave. Tím prešiel výraznou hráčskou aj systémovou zmenou, takže čakáme, ako to celé dopadne. Na niektoré herné veci sme dobre pripravení, aj keď nie všetko je ešte tak, ako by sme si želali. Verím však, že to zvládneme vďaka organizácii hry a emócii,“ uviedol Ščasný na tlačovej konferencii deň pred zápasom.